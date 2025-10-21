莫迪：印度加速邁向世界舞台中心　「不可阻擋的印度」成為全球成長引擎

▲莫迪表示，「不可阻擋的印度」成為全球成長引擎。（圖／翻攝自X／Modi，下同）



記者陳弘修／綜合報導

印度總理莫迪近日發表演說，他以「不可阻擋的印度」（Unstoppable India）為題，闡述印度在經濟、科技與民生領域的最新成果與未來方向。莫迪強調，印度不會停下腳步，也不會放慢速度，14億印度民眾正以共同的信念和能量，推動國家前進。

莫迪在演講中指出，十一年前印度仍被視為新興市場中較脆弱的經濟體，如今已躍升為全球前五大經濟體之一，經濟成長率超過7%、通膨維持在2%以下。他表示，這不只是數字上的提升，更代表國家自信的轉變，從晶片到造船，印度各產業都展現了自主研發與自給能力。

他提到，近三年印度平均經濟成長達7.8%，商品出口增加約7%，農業出口總額達4.5兆盧比。另外，標準普爾（S&P）在17年後上調印度信用評級，國際貨幣基金（IMF）也同步調高印度經濟展望，科技巨頭Google宣布投資150億美元發展人工智慧，綠色能源與半導體領域也成為新投資焦點，這些都證明了印度的成長正形塑全球機會。

莫迪是在新德里出席「NDTV 世界峰會 2025」時，做上述表示。峰會當天的現場邀請了多國政商領袖出席，包括斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞、澳洲前總理阿博特、英國前首相蘇納克等人，共同見證莫迪宣示印度展現的新時代自信與決心。

莫迪以「未知的邊緣」形容當前世界局勢，強調印度選擇以創新與勇氣跨越挑戰。他表示，印度將風險化為改革，讓改革成為韌性，最終推動整體轉型。例如，印度在疫後迅速研發疫苗，並以UPI（統一支付介面）為核心建立數位金融體系，目前全球一半即時交易都發生在印度，已展現出數位經濟實力。

在民生方面，莫迪特別強調治理民主化與科技普惠的重要性。他指出，政府推動全民開戶方案，讓超過5億人擁有銀行帳戶，偏鄉地區也設立金融據點，「金融不再是城市特權，而是全民基本權利。」醫療領域方面，莫迪也以遠距醫療平台為例強調，科技已改變偏鄉生活，透過高速網路，偏遠地區民眾可直接以手機進行線上問診，累計超過4.2億次，平均每日服務逾10萬人，「這不只是醫療服務，更是一種信任的連結」。

對於醫療保障與生活開支的改善，莫迪指出，全民健康保險計畫讓貧困家庭節省1.25兆盧比開銷，「人民藥局」以八折價格供應常用藥物，每年為民眾省下約4000億盧比；心臟支架與醫材價格下調，則為中低收入家庭每年減輕120億盧比負擔，這些改革讓健康成為「可負擔的權利」，而非奢侈選項。

談到數位經濟，莫迪也表示，印度網路使用成本大幅下降，1GB數據費從300盧比降至10盧比，每位民眾每年可省下數千盧比。莫迪表示，低廉數據費帶動線上教育與遠距辦公普及，也促進創業與創新發展，而印度國營電信公司BSNL也已成功推出國產4G技術，並在一天內啟用10萬座基地台，讓偏鄉居民首次連上高速網路，「這意味著孩子能上遠距課程、農民能查詢市場價格、婦女能在家經營小型電商」。

莫迪在演說最後也強調，印度邁向發達國家的旅程不只是追求速度，更重視尊嚴與包容，發展應該讓每個人都能共享成果，創新不僅追求效率，也要帶著同理與溫度。他感謝NDTV世界峰會提供對話平台，讓世界看見印度的信心與行動，也讓更多國家理解「不可阻擋的印度」不只是經濟的標語，而是一場全民參與的國家運動。