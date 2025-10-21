快訊/海鯤號是原型艦、罰款從寬　不會影響台船明年轉盈

▲海鯤號延期交船罰款不會影響台船明年轉虧為盈。（圖／記者蘇晏男攝）

記者張佩芬／台北報導

海軍參謀長邱俊榮昨(21)日在立法院透露，台船(2208)承造的海鯤號若11月未如期交艦，每天罰19萬元。對此台船高階透露，海鯤號是原型艦，當初就有考慮可能需要花較長時間研發、設計、建造與測試，因此延期交艦罰款有從寬訂定，如果延個半年或一年，罰款約3420萬元到6935萬元，不會影響明年全年台船轉虧為盈。

據了解，一般商船延期交船每日罰款是千分之一，以海鯤號約500億元造價，每天要罰5千萬元，但因商船都是成熟船型，除了疫情期間因為缺工問題出現延誤，一般情況下延誤機率低，但是海鯤號是原型艦，不確定性高，延期罰款訂得很低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前對台船來說，目前首要工作是要讓海鯤號完成潛航，才能領到「潛艦國造-第3階段後續艦籌建」20億元款項，避免因為資金未到位需要支付的貸款利息。

邱俊榮在立法院坦承，潛艦測試時間，僅安排6個月是過於樂觀，他並指出，海鯤號海測的整套操雷測試系統是向美方租借的，租期是今年5月到明年5月，如果屆時還是沒辦法完成操雷測試，須向美方爭取延長租借。

台船高階指出，魚雷測試是要潛航時進行，關鍵條件在潛航，而潛航以安全無虞為前提，公司內部認為不會拖延太久。

台船(2208)自結今年9月合併稅前盈餘為7210.1萬元，9月單月因為有部分匯兌損失，因此稅前獲利較8月的8300萬元少些，是連續3個月轉盈。台船累計今年前三季營收179.41億元、年增59.58％，稅前虧損24.61億元，每股稅前虧損1.93元，估計明年全年可以轉虧為盈。