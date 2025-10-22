ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電跌25元至1455　台股大跌逾261點失守27500

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（22日）以27614.11點開出，指數大跌138.3點，跌幅0.5％。隨後指數跌勢擴大，開盤2分鐘下跌逾261.52點，27500點整數關卡失守。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1460元，跌幅1.35％，隨後跌25元至1455元；鴻海（2317）下跌1元至238元；聯發科（2454）下跌5元至1335元；廣達（2382）下跌2元來到289元；長榮（2603）上漲0.5元至182.5元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲218.16點或0.47％，收在46924.74點；標準普爾500指數上漲0.22點或0.0％，收6735.35點；那斯達克指數下跌36.87點或0.16％，收在22953.67點；費城半導體指數下跌45.76點或0.66％，收6839.27點。

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46924.74 ▲218.16 ▲0.47%
S&P500 6735.35 ▲0.22 －0.0%
NASDAQ 22953.67 ▼36.87 ▼0.16%
費城半導體指數 6839.27 ▼45.76 ▼0.66%

資料來源：證交所

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

