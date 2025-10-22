ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際金價衝破每盎司4300美元新天價後出現獲利了結賣壓，美國時間周二盤中摜破4100美元後拉回，單日跌幅高達6.3%，刷12年來最大跌幅，後市將以3大關鍵為多空決戰點，專家認為，金價即使失守4000美元，長期看漲趨勢不變。

《華爾街日報》引用FactSet的數據指出，黃金期貨近月合約出現自2013年6月以來錄得的最大跌幅。《彭博社》則表示，現貨白銀前一交易日也重挫8.7%。

分析師認為，從各項技術指標顯示，兩種貴金屬近期的猛烈漲勢可能過度延伸。

根據《彭博社》報導，現貨黃金今日報每盎司約4,120美元，此前一度暴跌6.3%，創下逾12年來最大單日跌幅；白銀則在前一交易日重挫8.7%。先前金價連飆多週、屢創新高，主要受市場押注聯準會（Fed）年內大幅降息，以及投資人因憂心財政赤字與貨幣貶值而湧入貴金屬避險所帶動。

水牛河商品公司（Buffalo Bayou Commodities）宏觀交易主管蒙坎（Frank Monkam）指出，近期黃金回落主要屬於技術面修正。他預估4000至4050美元區間將形成強勁支撐，「倉位清理後，ETF買盤及新興市場央行的需求可望帶動下一波漲勢。」

此外，市場情緒也受到美中關係變化影響。美國總統川普日前表示，預期與中國國家主席習近平即將舉行的會晤「將達成好協議」，但同時坦言談判可能延期，使避險需求短線降溫。

第三個因素則是印度市場進入排燈節假期，這個全球第二大黃金買家暫停交易，使得市場流動性明顯下降。白銀市場波動更為劇烈，上週倫敦市場出現歷史性逼倉行情，價格突破1980年杭特兄弟操縱市場時的紀錄，甚至高於紐約期貨價，迫使交易商將金屬運往倫敦以緩解供應吃緊。

貴金屬交易平台《KITCO》觀察，國際金價今年以來漲幅仍超過5成以上，盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）則在社群媒體貼文中表示，即使金價跌至每盎司3973美元，也不會破壞長期上升趨勢。

依《彭博社》報價，至台北時間今（22）日上午10點左右，現貨黃金暫報4101.16美元，跌幅約0.63%。

