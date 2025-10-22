電子產業科技展、人工智慧暨物聯網展　歐盟成長署副署長帶團觀展

▲左起總統府資政沈榮津、貿協董事長黃志芳、電電公會副理事長沈尚弘、經濟部政務次長江文若為展出揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導



由外貿協會與電電公會共同主辦的2025年「台北國際電子產業科技展」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展」今(22)日起至24日在台北南港展覽館1館登場。外貿協會董事長黃志芳指出，本屆展覽以「AInnovation Now」為主軸，聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，完整呈現AI技術與物聯網整合應用的最新趨勢。

黃志芳表示，AI是產業很重要的驅動力，近幾年展出已從傳統元件和製造為主的展覽，轉型為技術科技導向和解決方案和智慧為主的展覽，台灣擁有AIoT最大優勢，研究機構估計，AIoT產值在2032年將達到1500億美元，是2024年的四倍，貿協透過台灣名品展與63個海外據點，協助我國業者爭取商機。

歐盟成長總署副總署長Hubert Gambs帶著歐盟訪團代表來台觀展，他表示台灣在創新能量、科技實力、商業環境以及社會活力等方面，皆給人留下深刻印象；台灣不僅具備堅實的研發實力與卓越的製造能力，更是歐盟企業尋求科技夥伴與建立創新生態系的重要目的地。

▲左二起經濟部政務次長江文若、電電公會副理事長沈尚弘、貿協董事長黃志芳、總統府資政沈榮津與阿波羅電力高階主管合影。（圖／記者張佩芬攝）

歐盟與台灣之間的經貿關係長期密切。雙邊貨物與服務貿易額高達720億歐元，歐盟是台灣的第四大貿易夥伴，而台灣則是歐盟的第十三大貿易夥伴。在投資領域方面，歐盟更是台灣最大的外資來源，占整體外商直接投資超過四分之一，總額達580億美元，展現雙方深厚的經濟合作基礎。

本次展出共有18個歐洲創新產業群代表團參與台北國際電子展（TAITRONICS），展現歐洲中小企業對台灣市場的高度重視與合作意願。歐盟並誠摯邀請產業界及創新團隊踴躍參與 「歐盟創新週」，共同推動跨國創新交流與夥伴合作。

本屆展覽吸引眾多指標企業參與，包括凌群電腦、世駿電子、元山科技與阿波羅電力等，共同展出AIoT創新技術與解決方案。

配合展覽主題，電電公會亦首度籌組「智慧動力館」，由東元電機、台達電、士林電機、華城電機與富威電力聯合展出，呈現高效能動力核心元件、智慧整合方案及碳管理技術。經濟部產業發展署也將整合旗下多項計畫展出防災、車用、娛樂、先進通訊及未來顯示最新技術，而「智慧健康生活」則展出AI居家健康照護落地應用。

▲揭幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

另一大亮點為「Big Bang 新創專區」，共吸引來自加拿大、法國、美國、日本、英國、馬來西亞、智利與德國等16國、27家新創團隊參與，帶來視覺感測、多語言AI解決方案與電致變色顯示等前沿技術。

展期間也將舉辦新創發表會(Demo Day)及主題沙龍活動，邀請產業專家即席回饋，協助新創團隊加速市場驗證與策略調整。

「 AIoT Taiwan Forum」則聚焦於太空科技與邊緣AI應用的未來趨勢與產業洞察，邀請高通、AWS、研華科技、所羅門、鴻海研究院與耐能智慧等業界領袖，分享最前沿的技術與市場觀察。