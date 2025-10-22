ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：鎂光燈只照在舞台正中央　全球資本市場趨集中

圖／先探投資週刊 提供

今年台股在川普驚嚇中，四月九日一度慘跌到一七三○六．九七，投資人經歷連三天下跌都臉色慘白，不過川普祭出多項緩解的談判，全球股市又紛紛創新高，台股越過二四四一六之後，很快又寫下二七七六八．二七的歷史新高，但多數投資人會慨嘆，台股好像只集中在台積電、台達電及台積電供應鏈或ＡＩ相關的個股上，這是ＡＩ新革命帶給世界的新撞擊。

文／謝金河

我用一句最簡單的比喻來形容，這場ＡＩ新革命中，有參與ＡＩ賽道的，股價漲勢凌厲，沒有在ＡＩ賽道上的，股價相對乏人問津，用一句最簡單的形容詞：鎂光燈只照在舞台正中央，這是ＡＩ參與者；而坐在舞台下的民眾，大家都看不見，這是事實、也是現實。

ＡＩ的力量愈來愈大

到目前為止，如果用技術指標來看，站在年線以上的個股可能不到四分之一，剩下四分之三的個股都在年線以下，站在年線以上的跟年線以下的，完全有不同的處境。用另一個角度來看，有參與ＡＩ的產業和沒有參與ＡＩ的產業完全兩種風情，用市場來看，有ＡＩ的國家跟沒有ＡＩ的國家命運也不一樣，這一次股價大漲的市場都是ＡＩ強大的國家，從美國、台灣、日本、南韓到中國，歐洲最強的是荷蘭，因為有ASML；但是沒有ＡＩ，而且被中國內捲夾擊的，現在看起來泰國很慘烈，菲律賓、印度也相對在低檔，泰國SET指數甚至距離一九九四年的最高點一七八九點還很遙遠。

全年ＡＩ的力量愈來愈大，單是這個月，Nvidia投資OpenAI一○○○億美元，OpenAI又向甲骨文下單三○○○億美元建置數據資料中心，接著AMD讓OpenAI十％，讓OpenAI入股，然後是AVGO和OpenAI達成合作開發新世代ASIC的協議，也造成AVGO在十三日股價大漲九．八八％；接著是OpenAI的Altman到台灣、南韓拜會台積電、鴻海及三星、Hynix，這是今年串起的ＡＩ地圖。

從市值來看，全世界最大市值的企業，從Nvidia、微軟、Apple、Google、Amazon、Meta到AVGO、Aramco，然後是TSMC ADR、Tesla，沙國沙美石油（Aramco）在二○二○年之前是世界最大市值企業，後來交給蘋果，如今從輝達、AVGO到TSMC都是大型晶片企業，世界亮出的第一個訊號是ＡＩ時代到來，誰掌握先進晶片，誰就掌握全世界。

這次股票市場更是上演晶片傳奇，南韓股市大漲五六．二％，帶動南韓股市大漲的是Hynix，海力士從七三一○○韓元起漲，到十七日收盤四七五○○○韓元，漲幅高達五四九％，海力士大漲也帶起三星，三星電子從四九九○○漲到九九一○○韓元，股價大漲九八．六八％。海力士、三星的大漲都與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）有關，這次全球生產ＨＢＭ只有海力士、美光（ＭＵ）及三星，股價的上漲都令人驚嘆。

快閃記憶體的最大贏家

美光今年四月股價還在六一．五四美元，這次跑到二○六．三四美元，且頻創歷史新高，市值跑到二二七一億美元，這一輪記憶體因為產能完全移向高階ＨＢＭ，也造成較低階的DDR4、DDR3缺貨，這也讓南亞科、華邦電及眾多記憶體通路商股價大漲，威剛的陳立白說米缸的米已見底，代表DRAM的漲價循環才要開始，威剛的股價從四九．五元漲到一九六．五元，跟著大漲的有宇瞻、品安、創見、十銓，看起來蟄伏很久的記憶體市場久旱逢甘霖，這回可能是長波段行情，重點在華邦、南亞科，通路以威剛、創見為主。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2375期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

