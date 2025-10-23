ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光

▲▼ 新壽記者會-魏寶生 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光人壽董事長魏寶生宣布與北市府合意解約。（圖／記者黃克翔攝）

記者董美琪／綜合報導

新光人壽董事長魏寶生22日親自召開記者會宣布，將與台北市政府協議解除北士科T17、T18基地的地上權契約，讓輝達（NVIDIA）順利進駐。魏寶生強調，這項決定是經過深思熟慮的結果，「不覺得委屈」、「塞翁失馬、焉知非福」，希望能助輝達在台灣發展得更好。

新光人壽22日舉行臨時董事會，一致通過授權董事長處理後續事宜，前提是北市府須同意返還新壽已投入的成本。魏寶生指出，這樣的安排能讓雙方在合理的基礎上完成解約，讓輝達得以加速設立海外總部。

記者會中，有媒體詢問魏寶生與輝達執行長黃仁勳的接觸情況。魏寶生回應表示，他個人並不認識黃仁勳，但與輝達全球不動產部門的最高及次高主管保持密切聯繫，經常透過電話會議討論相關事宜。他補充，雖然最終新壽提出的方案未被對方接受，但他能感受到輝達態度十分友善。

魏寶生回憶，從今年初起，新壽便多次與北市府及輝達協商，甚至新光金控董事長吳東亮也親自寫信給黃仁勳，希望能協商，雖然未收到回信，仍保持溝通，但北市府認為「輝達不可能付兩筆費用」，導致三方陷入僵局。

魏寶生在臨時董事會結束後，與副總經理陳芝貴、法遵主管高全國、法務副總經理郭志剛一同出面說明。他透露，輝達團隊在內部決策時，經員工投票一致選定T17、T18基地為首選地點，並於兩周前再度確認立場，「黃仁勳支持且尊重員工的選擇」。

魏寶生進一步指出，輝達全球不動產主管過去曾兩度表示，「唯一看中T17、T18」。如今新壽決定配合解除契約，「後續的發展就與我們無關了」。

至於媒體詢問若輝達最後選其他地點，新壽是否會重新投入開發？魏寶生坦言：「目前已經放棄。」但仍希望北市府能返還已支付的費用，若願意提供補償金，到時再另行討論。

被問到「新壽花的錢怎麼計算？」魏寶生語帶保留，僅說等爭取到成果，再統一對外說明。

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

快訊／主動化僵局！新壽宣布合意解約T17、T18地上權　曝5大說明

輝達（NVIDIA）進入北士科出現轉機，台新新光金（2887）旗下新光人壽今（22）日召開記者會宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並附5大聲明，強調主動化解僵局合意解約。

2025-10-22 16:32
北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

台新新光金（2887）子公司新光人壽今（22）日召開記者會說明放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府就合意解約展開流程，成全輝達（NVIDIA）在台發展，外界好奇先前北市副市長李四川曾提「5至8億元補償金」，新壽董座魏寶生秒回「捐公益」。

2025-10-22 16:57
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢

普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢

普發現金1萬元出現新措施！央行證實，「數位金流平台」預計11月用於普發現金。央行總裁楊金龍明（23）日將赴立法院進行業務報告，最新書面表告中指出，鑑於我國目前支付工具多元、便利且具效率，尚無發行CBDC（穩定幣）的急迫性，因此「數位金流平台」將先以發放政府數位券為試作項目，今年8月先行試作客家委員會客家幣，預計11月也會用於普發現金。

2025-10-22 16:10
非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根　卜蜂回到平盤

農業部急宣布非洲豬瘟入侵，未來5天禁運、禁止屠宰豬隻，肉品股大成（1210）、卜蜂（1215）盤中雙雙走跌，不過消息消化後大成迅速翻紅，股價漲逾半根，卜蜂則回到平盤震盪。

2025-10-22 11:29
AI電力革命　BBU概念股新盛力、順達漲停開趴

AI電力革命　BBU概念股新盛力、順達漲停開趴

輝達GB300系列將備援電池模組（BBU）納入標配後，也為電池模組相關概念股添上漲動能，今（22）日新盛力（4931）從盤下急拉到137.5元漲停價位，攻勢最為凌厲，順達（3211）一度亮燈漲停，興能高（6558）、加百裕（3323）、西勝（3625）、等均有攻勢，AES-KY（6781）則是站回1100元。

2025-10-22 10:56
力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

晶圓代工廠力積電（6770）21日舉行法說會並公布2025年第三季財報，每股稅後虧損從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元，但由於未提供Q4財測，也無法預測轉盈時間點，力積電今日股價重挫，盤中最低來到28.2元，下跌2.5元，跌幅達8.1％。

2025-10-22 10:33
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18，新光人壽今（22）日將召開臨時董事會，討論地上權變更方向，預計會後將向外界說明最終決定方向。

2025-10-22 13:48
12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

國際金價衝破每盎司4300美元新天價後出現獲利了結賣壓，美國時間周二盤中摜破4100美元後拉回，單日跌幅高達6.3%，刷12年來最大跌幅，後市將以3大關鍵為多空決戰點，專家認為，金價即使失守4000美元，長期看漲趨勢不變。

2025-10-22 10:19
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

總統賴清德敲碗「12強冠軍隊印上紙鈔」有望成行！央行今（22）日揭露，新台幣紙鈔24年，將啟動新台幣鈔券改版程序，最快2年半後正式發行。

2025-10-22 15:18
ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

今年ETF市場熱鬧非凡，除了主動式ETF外，多檔新推出的海外股票ETF也搶著加入戰局，截至9月底，已有多達11檔新推出的海外股票ETF掛牌上市，到9月份定期定額排行榜前五大分別統一美國50（009811）、中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技（009801）、新光美國電力基建（009805）、野村美國研發龍頭（00971）。

2025-10-22 14:42

