輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光

▲新光人壽董事長魏寶生宣布與北市府合意解約。（圖／記者黃克翔攝）



記者董美琪／綜合報導

新光人壽董事長魏寶生22日親自召開記者會宣布，將與台北市政府協議解除北士科T17、T18基地的地上權契約，讓輝達（NVIDIA）順利進駐。魏寶生強調，這項決定是經過深思熟慮的結果，「不覺得委屈」、「塞翁失馬、焉知非福」，希望能助輝達在台灣發展得更好。

新光人壽22日舉行臨時董事會，一致通過授權董事長處理後續事宜，前提是北市府須同意返還新壽已投入的成本。魏寶生指出，這樣的安排能讓雙方在合理的基礎上完成解約，讓輝達得以加速設立海外總部。

記者會中，有媒體詢問魏寶生與輝達執行長黃仁勳的接觸情況。魏寶生回應表示，他個人並不認識黃仁勳，但與輝達全球不動產部門的最高及次高主管保持密切聯繫，經常透過電話會議討論相關事宜。他補充，雖然最終新壽提出的方案未被對方接受，但他能感受到輝達態度十分友善。

魏寶生回憶，從今年初起，新壽便多次與北市府及輝達協商，甚至新光金控董事長吳東亮也親自寫信給黃仁勳，希望能協商，雖然未收到回信，仍保持溝通，但北市府認為「輝達不可能付兩筆費用」，導致三方陷入僵局。

魏寶生在臨時董事會結束後，與副總經理陳芝貴、法遵主管高全國、法務副總經理郭志剛一同出面說明。他透露，輝達團隊在內部決策時，經員工投票一致選定T17、T18基地為首選地點，並於兩周前再度確認立場，「黃仁勳支持且尊重員工的選擇」。

魏寶生進一步指出，輝達全球不動產主管過去曾兩度表示，「唯一看中T17、T18」。如今新壽決定配合解除契約，「後續的發展就與我們無關了」。

至於媒體詢問若輝達最後選其他地點，新壽是否會重新投入開發？魏寶生坦言：「目前已經放棄。」但仍希望北市府能返還已支付的費用，若願意提供補償金，到時再另行討論。

被問到「新壽花的錢怎麼計算？」魏寶生語帶保留，僅說等爭取到成果，再統一對外說明。