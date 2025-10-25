網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

▲網購規定出現變動，民眾要多注意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為加強進口快遞貨物實名認證的安全性，財政部關務署宣布，自今年（114年）10月28日起，透過EZ WAY（易利委）APP註冊並使用「簡訊認證（健保卡號）」的新用戶，將全面改採實體健保卡插卡驗證，避免民眾個資遭冒用。不過，目前已完成註冊的使用者則不受影響，仍可照常使用。

根據海關統計，目前EZ WAY註冊人數已達685.5萬人，其中有約202.6萬人（占比約29.5%）是透過「簡訊認證（健保卡號）」方式註冊。由於這種方式只需上傳身分證與健保卡號，驗證強度相對較弱，關務署坦言曾出現個資被冒用情況，因此決定加強驗證程序。

未來新註冊者若選擇簡訊驗證，就必須準備實體健保卡、電腦與讀卡機，進入「關港貿單一窗口」網站進行插卡驗證（路徑：通關服務／免證申辦服務／一般進口／實名認證平台健保卡驗證），經系統比對資料一致後，才能完成帳號註冊。

目前EZ WAY仍提供3種註冊方式：

電信認證（持有本人名下國內月租型手機門號）

簡訊認證（健保卡號）：10/28起新用戶需插卡驗證

簡訊認證（晶片居留證）（適用外籍人士）

其中電信認證與晶片居留證註冊方式維持不變，免插卡即可註冊。關務署表示，此次新制僅針對新註冊、變更資料（如手機號碼、姓名、身分證字號）或須重新驗證者，已完成註冊的用戶權益不受影響。

為防止資料被冒用，關務署也呼籲民眾，勿將個人資料、證件或手機門號出借他人使用，以免被不肖人士濫用，導致觸犯行政或刑責。如有操作疑問，可撥打EZ WAY客服專線（02-7735-2812）詢問。