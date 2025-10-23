堵非洲豬瘟　關務署：建請食藥署調整入境6公斤自用規定

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，已經完成豬隻撲殺。（圖／農業部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

非洲豬瘟入侵危機再起，財政部關務署今（23）日指出，目前旅客從中國大陸等海外攜入食品未達6公斤視為「自用」不會抓，但為配合防疫需要，及確保食品安全維護國人健康，將建請食藥署及相關機關研議調整。

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情，關務署指出，依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第4條附表二，入境旅客可攜帶中國大陸食品上限為6公斤，但若其中含有肉製品，在入境防檢疫關卡上就會被攔下。

目前入境要「過3關」，第一道防檢署動植物防疫檢疫；第二道移民署護照檢查；第三關海關行李檢查，其中第一道防線由農業部負責；第二道則是內政部確認；第三道則是財政部處理。

關務署統計，自2018年1月1日至2025年10月22日止，共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，最高裁罰金額100萬元。至於違規品項，多為含豬肉月餅（綠豆椪及伍仁等）、肉粽、三明治、火腿腸、肉包、臘腸、雞仔餅（含豬肉成分）、熱狗、福州丸、燕肉（皮）、豬腳筋、豬肉鬆蛋捲等，一抓到就移交防檢署裁罰。

熟知通關細節人士透露，入境行李都會過X光機檢查，若是出發地所在國家高風險班機、緝毒犬聞到、過去通關時曾有違規紀錄被註檢，會做加強查緝。