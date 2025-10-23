美匯率報告在即！　楊金龍：如果被列匯率操縱國是大事

圖文／鏡週刊

美國下半年匯率報告即將發布，正值台美關稅談判關鍵時刻，中央銀行總裁楊金龍今（23）日赴立法院業務報告，接受質詢時表示，若台灣被美方認定為「匯率操縱國」將是重大事件，「央行會非常注意，避免踩到紅線」。

依往例，美國財政部每半年發布《美國主要貿易對手國匯率政策報告》，下半年度報告通常於10月出爐，楊金龍說明，美方評估是否為操縱匯率國家，主要有三指標：一、對美國的貿易順差超過150億美元；二、經常帳順差占GDP比重超過3%；三、1年內有超過8個月出現淨買匯，且金額逾GDP的2%以上。若同時符合其中兩項，即會被列入觀察名單。

台灣自2016年首次上榜後至今未被除名，楊金龍坦言，台灣目前在上述三指標中，前兩項長期「觸線」，因此須嚴防第三項指標「踩紅線」，若台灣被認定為「匯率操縱國」，楊金龍說「將會是重大事件，央行會非常注意」。

有關台灣對美順差問題，引起包含吳秉叡、王世堅等多位立委，楊金龍指出，央行預估今年將擴大至1200億美元。吳秉叡表示，去年超過600億美元之對美順差，已讓美國關注，若今年順差金額翻倍，恐成台美經貿談判「不利籌碼」，楊金龍回應「確實是不利因素持續疊加」，指台灣應思考如何在貿易上取得平衡。

在匯率政策上，楊金龍強調央行秉持兩原則：維持匯率，避免影響企業報價與營運；與美財政部保持良好溝通，但「不踩紅線」。他強調，台美溝通順暢，央行仍會謹慎操作，避免外界誤解干預匯市。

在上次報告中，共有9個經濟體被列為觀察對象，包括台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。其中，愛爾蘭與瑞士為新入列，其餘7國延續前一年，已在觀察名單中。



