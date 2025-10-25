ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

消息指出，A20 將奠定後續 M6 系列晶片的架構基礎，相較於過去三代採用台積電3奈米製程的 A17、A18 系列，升級至 2 奈米製程預期可帶來顯著效能與能效提升。不過，台積電已向主要客戶（包含蘋果）示警，新製程初期的單位晶片報價將比 3 奈米高出至少 50%，主要原因在於 2 奈米製程的巨額資本支出與良率仍處於初期階段，因此暫不提供折扣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，業界預估首批 2 奈米旗艦行動晶片的單價將達 280 美元，成為 iPhone 中成本最高的單一零組件。若蘋果不將成本轉嫁給消費者，毛利率將面臨明顯壓力。

根據去年《DigiTimes》的拆解資料，A18 晶片的成本約為 45 美元，而一支售價 799 美元的 iPhone，其硬體總成本約為 416 美元，代表晶片約占物料成本的 10%、零售價的 5% 至 6%。彼時成本最高的零件為主鏡頭模組，而非處理器。

若本次傳聞屬實，蘋果可能在 2026 年僅讓部分高階機型（如 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max）搭載 2 奈米晶片。知名分析師郭明錤去年 9 月也曾預警，由於成本考量，「並非所有 iPhone 18 系列機型都會採用 2 奈米製程處理器。」

關鍵字： 蘋果

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

推薦閱讀

Intel揭露14A製程進展順利　性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

Intel揭露14A製程進展順利　性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

據外媒《wccftech》報導，Intel財務長（CFO）David Zinsner 近日透露，下一代 14A 製程技術 進展超出預期，並已開始向潛在客戶進行樣品測試，顯示市場對此新製程的興趣相當濃厚。

2025-10-25 15:50
電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕　國外觀展人數雙位數成長

電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕　國外觀展人數雙位數成長

由外貿協會與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於昨(24)日圓滿閉幕，吸引國內外8,000名專業及跨業參觀者，其中國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，顯示本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

2025-10-25 14:10
大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

由於風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部已連日大雨，雨區更擴大到南部，截至今日中午12時，台灣水庫中，共有10座已達99％蓄水量以上，其中也包含石門水庫及曾文水庫，更有三座水庫蓄水率達百分之百。

2025-10-25 13:55
蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

根據外媒CNBC報導，蘋果公司（Apple）週四宣布，已開始在美國德州休士頓（Houston）工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器，正式啟動其美國本土生產計畫的新里程碑。這批伺服器將成為支撐「Apple Intelligence」與「Private Cloud Compute」等AI服務的核心基礎設施。

2025-10-25 11:40
蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

2025-10-25 11:03
全球資產輪動快速　雙動能指標打造新型態資產配置

全球資產輪動快速　雙動能指標打造新型態資產配置

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢，兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的「戰術性資產配置」。

2025-10-25 06:05
網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

為加強進口快遞貨物實名認證的安全性，財政部關務署宣布，自今年（114年）10月28日起，透過EZ WAY（易利委）APP註冊並使用「簡訊認證（健保卡號）」的新用戶，將全面改採實體健保卡插卡驗證，避免民眾個資遭冒用。不過，目前已完成註冊的使用者則不受影響，仍可照常使用。

2025-10-25 06:00
貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

貨櫃船運市場美國線在減班足夠情況下，本月15日的運價順利調漲，雖然馬士基線上運價每大箱(40呎櫃)較同業低廉逾3百美元，美東也有非海運聯盟船提供的低2百美元運價，但因平均裝載率已逾九成，市場運價穩定，今(24)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲93.14點，漲幅7.11%，指數來到1310.32點。

2025-10-24 15:51
大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤　法人曝操作心法

大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤　法人曝操作心法

台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看，群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。

2025-10-24 14:46
美出口管制衝擊！　晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

美出口管制衝擊！　晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials、簡稱應材）表示，將裁減 4% 的員工，以因應美國半導體出口管制升級對公司營運的衝擊。

2025-10-24 13:55

讀者迴響

熱門新聞

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

即／大樂透頭獎連11槓！下期上看4.3億

不重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

時代的眼淚！謝金河：從Nokia到Lululemon　下一個Nike要小心

網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

148萬股民揪心！0056除息0.866元　填息路坎坷

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

全球資產輪動快速　雙動能指標打造新型態資產配置

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

奧丁丁母公司首登NASDAQ！飆漲熔斷再失速狂跌　6個交易日崩9成

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

美出口管制衝擊！　晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

從血型看理財！　A型最會存、B型月光族

年賺25％！　史丹佛博士曝投資「選賽道」心法：5年翻3倍

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366