蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

消息指出，A20 將奠定後續 M6 系列晶片的架構基礎，相較於過去三代採用台積電3奈米製程的 A17、A18 系列，升級至 2 奈米製程預期可帶來顯著效能與能效提升。不過，台積電已向主要客戶（包含蘋果）示警，新製程初期的單位晶片報價將比 3 奈米高出至少 50%，主要原因在於 2 奈米製程的巨額資本支出與良率仍處於初期階段，因此暫不提供折扣。

報導指出，業界預估首批 2 奈米旗艦行動晶片的單價將達 280 美元，成為 iPhone 中成本最高的單一零組件。若蘋果不將成本轉嫁給消費者，毛利率將面臨明顯壓力。

根據去年《DigiTimes》的拆解資料，A18 晶片的成本約為 45 美元，而一支售價 799 美元的 iPhone，其硬體總成本約為 416 美元，代表晶片約占物料成本的 10%、零售價的 5% 至 6%。彼時成本最高的零件為主鏡頭模組，而非處理器。

若本次傳聞屬實，蘋果可能在 2026 年僅讓部分高階機型（如 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max）搭載 2 奈米晶片。知名分析師郭明錤去年 9 月也曾預警，由於成本考量，「並非所有 iPhone 18 系列機型都會採用 2 奈米製程處理器。」