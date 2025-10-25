蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

▲蘋果。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒CNBC報導，蘋果公司（Apple）週四宣布，已開始在美國德州休士頓（Houston）工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器，正式啟動其美國本土生產計畫的新里程碑。這批伺服器將成為支撐「Apple Intelligence」與「Private Cloud Compute」等AI服務的核心基礎設施。

蘋果營運長Sabih Khan表示：「我們的團隊在極短時間內，成功讓休士頓新廠提前投產，並計畫於明年持續擴充產能以應對日益成長的需求。」該工廠未來預計可創造數千個工作機會。

這座休士頓新廠象徵蘋果在美國製造策略的重要轉捩點，屬於公司承諾在美國投入 6,000億美元 於高階製造、供應鏈與相關投資項目的長期計畫之一。據了解，這批AI伺服器採用蘋果自研晶片（Apple Silicon），過去原本在海外生產，如今改於美國本土組裝。

蘋果早於今年2月透露在美國生產AI伺服器的計畫。外界認為，此舉不僅有助蘋果強化供應鏈韌性，也可能呼應美國總統川普（Donald Trump）多次要求科技企業將製造業帶回美國的政策方向。

今年8月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾與川普會面，宣布將加碼對美國半導體及供應商的投資，作為「美國製造計畫」（American Manufacturing Program）的一部分，並致贈川普以美製康寧玻璃打造的紀念品。蘋果同時也與密西根州立大學合作成立「製造學院」，以培育在地技術人才。

儘管川普曾多次讚揚蘋果的本土投資承諾，他也不時要求蘋果將iPhone生產遷回美國。專家指出，若要在美國全面量產iPhone，所需時間與成本都相當龐大。川普政府過去也曾多次提出、又撤回對蘋果產品可能造成影響的關稅措施。

庫克在9月接受《CNBC》訪問時強調，蘋果正透過與美國半導體供應商的合作，推動從晶片製造到封裝的完整美國供應鏈。他指出：「讓全球製造鏈整合並最終在美國完成，是極為重要的一步，也將帶來長遠的價值。」