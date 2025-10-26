ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

應徵工程師月薪37K　他猶豫了！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO應徵工程師職位。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

求職者找工作，最在意的想必就是薪資，希望自己的努力可以獲得對等的薪資回報，一名網友表示，應徵設計部工程師職位，日前收到錄取通知，卻對薪資內容感到疑惑，每月薪資為3萬7500元，他直覺一定有詐，「我該入職還是快逃？」貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，日前面試一家公司的「設計部工程師」職位，收到的錄取offer中，月薪為3萬7500元，包含底薪3萬2000元、伙食津貼3000元與安全津貼2500元。儘管薪資結構清楚，但他仍對這個總額感到遲疑，擔心是否有什麼潛藏的問題，「直覺告訴我，有詐！想請各位大神幫我看看有什麼缺點嗎？是我多疑？」

貼文曝光，網友認為這樣的薪水對工程師來說實在偏低，「工程師的頭銜好香，領37500好笑」、「工程師這薪水還要考慮？別拉低行情」、「這個薪水低到哭欸」、「這個薪水去當飲品調製管理師可能都比較多」、「我8年前剛入行時當個小白都有4萬以上了，太低了吧」。

也有網友好奇薪資中的「安全津貼」是什麼，「這工作有危險性嗎？不然為什麼會有安全津貼」、「薪資看起來問題不大，只是沒解釋安全津貼嗎？一般面試不是都會解釋薪資結構，有疑惑建議報到前打電話問人資，這樣比較快」。

根據主計總處公布2025年4月最新薪資統計，平均薪資最高的五大產業依序為：金融及保險業（10萬841元）、電力與燃氣供應業（7萬3,511元）、出版影音與資通訊業（7萬3,376元）、醫療保健與社會工作服務業（6萬4,067元），以及專業、科學與技術服務業（6萬3,442元）。

