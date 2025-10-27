大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

▲愈來愈多銀行規定大全聯刷卡消費不提供回饋。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

大潤發併入全聯，改名「大全聯」後刷卡優惠變動愈來愈多，繼玉山銀行公告本月中旬將卡友在大全聯消費排除在回饋行列以外，包括永豐銀、中信銀、兆豐銀、國泰世華銀都陸續公告明年起不再提供現金回饋。

國內信用卡除了與特約商店活動外，大多提供一般消費回饋率1％到1.5％，不過全聯多被排除在刷卡現金回饋範圍，大潤發併入全聯以後，今年8月起更名為「大全聯」，10月中旬玉山銀率先停止大全聯刷卡賺現金回饋的機制。

兆豐銀指出，明年1月1日起信用卡一般消費排除項目新增大全聯的消費包含PX Pay、全支付等支付工具綁定消費。

永豐銀也表示，明年1月1日起，大全聯（含PX Pay及全支付）刷卡視為非一盤消費，將不再提供紅利點數、現金回饋，以及不符合累積道路救援服務、全球國際機場貴賓室服務的消費門檻。

中信銀也表示，明年1月1日起，信用卡不回饋交易項目增列「全聯實業旗下品牌通路」，包括全聯福利中心/大全聯消費(含PX Pay、全支付等) 、PXGo!全聯線上購消費等。

國泰世華銀指出，信用卡持卡人使用本行信用卡之一般消費享0.3%小樹點(信用卡)回饋，但便利超商消費（含實體門市與線上通路）、全聯福利中心、大全聯消費（含實體門市與線上通路）等項目明年起也不在回饋範圍內。