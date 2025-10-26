美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

▲投資人看好台股本周上衝2萬8千點。（圖／CTWANT）

美國9月消費者物價指數（CPI）報捷，為聯準會本周再次降息鋪路，美股24日三大指數再創歷史新高，投資人看好台股「有底氣」迎行情，上衝2萬8千點。

美國勞工統計局公布9月消費者物價指數（CPI）年增率達3％，市場對降息抱持樂觀情緒，美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數終場勁揚472.51點，收在47207.12點；標普500指數上漲53.25點，收至6791.69點；納斯達克指數上揚263.07點，收報23204.87點；費城半導體指數上漲129.55點，收至6976.94點。

台股受惠於大型雲端服務業者（CSP）資本支出擴張的台灣半導體與AI伺服器族群。安聯投信台股團隊表示，未來企業導入AI應用有增無減，看好AI投資的持續性，能高度配合晶片廠商開發需求的供應鏈將是最大受惠者。

野村投信認為，第四季常是台股向上關鍵轉折點，隨著年底電子消費旺季到來，企業基本面表現顯著提升，加上法人年底作帳效應加持，第四季平均報酬率高於其他季度，尤其是11月與12月常見反彈走勢，並且行情將延續至隔年第一季。

