高雄「美濃大峽谷」擬修法補破網！　盜採砂石最重罰1億、關到死

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案資料畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

類似「高雄美濃大峽谷」爭議案件將有重罰，經濟部今（30）日預告修改「土石採取法」第36條，除行政裁罰倍增至1千萬元、當場沒入怪手機具以外，若有不法盜採營利，造成人員重傷、死亡，最重罰1億元、並處無期徒刑，關到死。

「新法不溯及既往，高雄美濃大峽谷案雖難適用，但未來河床淺丘盜採砂石事件將會有重罰。」經濟部官員指出，國內發生大規模違法採取土石情事，部分行為人藉此牟取不法利益，不僅嚴重破壞環境景觀，更危及公共安全，因此加重裁罰。

官員表示，這次修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，以遏止盜採謀利、破壞環境的不法行為。相關修法草案今日正式預告，目前徵求各界意見，以期完善法制作業。

為加強嚇阻效果，經濟部針對「陸域未經許可採取土石」情形，研擬加重裁罰，將有2大修正重點，包括：

1、強化行政罰：將未經許可採取土石之罰鍰上限提高2倍至1000萬元，並在裁處當下可没入（没收）違法機械設備及載運車輛；

2、增訂刑責：對意圖營利之未經許可採取土石行為，處5年以下有期徒刑並得併科5000萬元以下罰金；若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡者，將依情節加重刑罰，最高可處無期徒刑並科罰金1億元。

經濟部強調，本次修法結合提高行政罰以及增訂刑責等措施，全面強化嚇阻力度，以杜絕不法採取土石行為。

為求修法內容周延，經濟部將持續整合各界意見並研議修正，各界如對本草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登次日起7日內提供書面意見供經濟部參考，以共同完善法制、守護國土與環境永續。