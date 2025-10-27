ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI永動機持續運轉　自駕車、人型機器人應用掀科技革命

▲▼ OpenAI。（圖／路透）

▲甲骨文取得OpenAI巨額訂單。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

近日甲骨文取得OpenAI巨額訂單，隨後Nvidia、CoreWeave、AMD也陸續宣佈與OpenAI合作，各界笑稱這是「AI永動機」，卻也加大泡沫化風險疑慮，富蘭克林證券投顧表示，就近期AI發展看，除提供算力所需的AI基礎設施與電力業者外，下個階段AI代理與物理AI將是最受矚目的兩個領域，AI代理是可執行具經濟價值任務的工具，而物理AI則已在自駕車、人型機器人上看到長足進展，雖都仍處於早期階段，但潛力巨大，未來有望掀起新一輪科技革命，而投資人則可藉由布局科技股來參與此一趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，近期市場熱議的「AI永動機」現象其實過去也曾發生，當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期，但與目前的明顯差異是，1990年代的類似交易最終建造了多年都未被使用的網路，如今每一筆投入資料中心的GPU都立即使用，巨額資本支出全是為了因應真正的需求。

馬修‧席歐帕另還指出，受惠於AI發展，2025年科技股獲利成長率是史坦普500指數的兩倍多，此趨勢預計還將延續至2026年及以後，而從估值看，雖科技股估值看似很高，但考量獲利成長前景後仍屬合理，事實上，許多投資人低估了未來幾年AI為科技股帶來的持久性成長，此外，減稅、放鬆監管、製造業回流、更廣泛的研發投資政策支持也有利於科技股。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦投資AI題材，近七成持股與AI相關，如：Nvidia、四大CSP廠、博通、台積電ADR，還投資於未上市AI公司，如：AI模型開發者xAI與Anthropic、AI搜尋引擎Perplexity AI，而許多社群網站小編愛用的AI設計工具Canva、AI精準醫療廠商Tempus AI也是持股，期待藉廣泛投資積極投入AI技術與服務的公司來參與長期AI行情，值得留意的是，該基金還提供美元、日圓等多元幣別選擇，投資人也可選擇累積或穩定月配息股份，同時滿足不同投資需求。

【直接開罰】避查豬瘟肉！嘉里大榮喊冤 衛生局打臉罰300萬

