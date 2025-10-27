ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」展前記者會上，。（圖／記者張佩芬攝）

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」展前記者會上，左起阿波羅電力董事長王惠民、風睿能源董事長林雍堯、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、貿協展覽處處長鄧之誠、Bloom Energy博隆亞太區副總裁Adam Bacon、東元電機副總經理陳恆偉。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟(Green Energy and Sustainability Alliance)共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在臺北南港展覽館1館1、4樓盛大登場，預估觀展人數近2.8萬人。風電業指出，綠電已成國際競爭要素，大廠競相爭取。

展會集結450家國內外指標企業，使用近1600個攤位。今(27)日展前記者會，邀集國內外淨零與能源產業領袖，為本週展會揭開序幕，攜手業者邁向低碳智慧的永續新時代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動驅動淨零轉型 開啟智慧永續時代新引擎
隨著歐盟CBAM、美國碳關稅、RE100與IFRS永續揭露等規範上路，減碳轉型已成企業競爭力的核心。碳交易與綠色金融帶動資金湧入低碳技術與節能創新，全球供應鏈也在快速重組。台灣亦透過《氣候變遷因應法》推動碳費與碳權交易，並啟動「減碳旗艦計畫」加速能源轉型。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，氣候變遷與淨零轉型早已超越環境議題的範疇，成為牽動全球產業價值鏈再造的核心。強化淨零行動與低碳能源供給，已是推動產業升級與維持競爭力的關鍵要務。未來的產業競爭，不僅取決於技術創新，更在於能否兼具綠色韌性與永續治理。

從深度節能、氣候科技、循環經濟，到多元低碳能源與智慧化能源管理，皆是實現淨零轉型的關鍵方向。SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟、能源合作組織(EC)、全球半導體氣候聯盟(SCC)及SEMI Forest永續植樹等計畫，將持續鏈結產官學研能量，推動低碳能源與綠色創新，協助產業從減碳挑戰中開創新一波成長動能。

外貿協會展覽業務處處長鄧之誠則指出，在全球加速邁向淨零轉型的關鍵時刻，「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」扮演著非常重要的角色，兩大展覽不僅集結再生能源領域的龍頭企業，展示最先進的技術與解方，更提供一個專業的國際交流與採購平台。

今年在參觀者部分，預先登記來台參觀的國際參觀者已有來自57個國家、逾700位國際買主，前五大預登的國際買主分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大，預估參觀人數可以達到近2.8萬人。

展前記者會匯集淨零、能源產業領袖，共同剖析臺灣邁向2050淨零轉型的關鍵行動與發展方向，全面展現台灣在全球永續浪潮中的行動力與競爭力。

阿波羅電力總經理吳俊儀以「淨零時代的電力策略布局、創新與永續彈性」為題，分享透過多元策略與創新技術整合，完整呈現從碳盤查、太陽能開發與維運、表後儲能建置、綠電轉供到智慧能源管理的各式解決方案，在AI資料中心與高效能運算需求劇增的時代，為企業推動能源轉型，打造最完整的能源保障。

東元電機連續多年榮獲國際永續評比機構肯定，入選DJSI道瓊永續指數，並躋身S&P Global永續年鑑全球前1%。東元電機副總經理陳恆偉則透過實際節能案例分享，剖析製造業與服務業在全球減碳浪潮下的挑戰與機會，指出唯有透過節能技術及場域應用行為模式的深度理解與融合，才能兼顧生產效率與環境永續，展現產業在淨零時代重塑競爭力的關鍵思維。

作為台灣離岸風電領域之標竿開發商風睿能源(SRE)董事長林雍堯發表觀點，全球離岸風電產業正處於關鍵轉折期，已經有多家國際企業提出高數量綠電要求，因為綠電已成國際競爭要素，而風電能提供25-30年長約的穩定與固定價格綠點，全台目前有已469台風機，風睿有69台，致力推動在地供應鏈與長期運維能量，深化台灣風電產業生態，呼應國家能源自主與淨零政策。

壓軸登場的為Bloom Energy，為固態燃料電池(SOFC)及氫燃料電池製造的全球領導廠商，更是目前國際AI資料中心炙手可熱電力解決方案的方案解決商，提供高效、低排放的發電解決方案。Bloom Energy 亞太區副總裁 Adam Bacon，則以全球視野分享AI與資料中心用電增加下的能源挑戰，提出氫能與燃料電池在高效低碳供電的前瞻應用，並指出潔淨能源科技將成為支撐數位經濟與能源轉型的關鍵力量。


本屆「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」聚焦「深度節能」與「淨零轉型」兩大主題，全面展示淨零減碳、深度節能、循環經濟、高效節能設備、AI能源管理系統、碳管理平臺與循環材料應用、儲能及電網等領域的最新成果，體現產業從節能減碳走向淨零轉型的決心。

展會期間亦將舉辦多場大會系列論壇，包括全新升級的「能源實驗室（Energy Lab）」，協助企業打造可落地的能源治理藍圖、聚焦全球氣候挑戰與淨零目標的【邁向淨零｜氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇】、掌握氫能技術發展與產業布局的【氫能應用與未來趨勢論壇】、探討光電與儲能技術整合的【太陽能 × 儲能創新與應用發展論壇】、探討市場趨勢與創新技術的【離岸風電產業鏈競爭力論壇】等。

以及關注如何以韌性電力系統支撐能源轉型的「電力韌性 × 低碳轉型論壇」，從策略布局到實務經驗分享，全方位剖析全球淨零與能源轉型趨勢，為產業開啟永續新商機，共築綠色藍圖。展覽各項活動及最新消息可逕至展覽官網與大會活動暨論壇網站。

關鍵字： 智慧能源週淨零永續展綠電國際競爭要素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

推薦閱讀

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

2025-10-27 12:45
國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

2025-10-27 11:49
HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

2025-10-27 11:43
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟(Green Energy and Sustainability Alliance)共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在台北南港展覽館1館1、4樓盛大登場。風電業指出，綠電已成國際競爭要素，大廠競相爭取。

2025-10-27 15:17
統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

在生成式AI技術快速滲透各行各業之際，統一資訊宣布推出企業級AI智慧系統「LumineOne」，主打將企業知識庫轉化為專屬智慧助理，鎖定數位轉型與知識管理需求，搶攻AI商用應用市場。

2025-10-27 15:15
一表看10月海外股票ETF受益人成長率前10強　AI科技4大產業旺

一表看10月海外股票ETF受益人成長率前10強　AI科技4大產業旺

近期美股財報亮眼，通膨溫和，美4大主要指數再創新高，加上本週聯準會有望再度降息，激勵美股降息受惠ETF申購人氣看俏，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長2.59萬人，其中，鎖定AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等4大產業等10檔ETF買氣更旺，同期間相關ETF人數成長更是突破3.16萬人。

2025-10-27 15:01
政經動盪！2025全球CEO經濟信心挫至4年最低　明年投資首重AI

政經動盪！2025全球CEO經濟信心挫至4年最低　明年投資首重AI

全球經濟與地緣政治局勢持續動盪，《KPMG 2025全球CEO前瞻大調查》發現，全球CEO對未景經濟前景信心已挫至68%，為2021年以來最低。不過，逾7成CEO將AI列為2026年投資首要重點。

2025-10-27 14:34

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366