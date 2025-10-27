智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」展前記者會上，左起阿波羅電力董事長王惠民、風睿能源董事長林雍堯、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、貿協展覽處處長鄧之誠、Bloom Energy博隆亞太區副總裁Adam Bacon、東元電機副總經理陳恆偉。（圖／記者張佩芬攝）

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟(Green Energy and Sustainability Alliance)共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在臺北南港展覽館1館1、4樓盛大登場，預估觀展人數近2.8萬人。風電業指出，綠電已成國際競爭要素，大廠競相爭取。

展會集結450家國內外指標企業，使用近1600個攤位。今(27)日展前記者會，邀集國內外淨零與能源產業領袖，為本週展會揭開序幕，攜手業者邁向低碳智慧的永續新時代。

行動驅動淨零轉型 開啟智慧永續時代新引擎

隨著歐盟CBAM、美國碳關稅、RE100與IFRS永續揭露等規範上路，減碳轉型已成企業競爭力的核心。碳交易與綠色金融帶動資金湧入低碳技術與節能創新，全球供應鏈也在快速重組。台灣亦透過《氣候變遷因應法》推動碳費與碳權交易，並啟動「減碳旗艦計畫」加速能源轉型。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，氣候變遷與淨零轉型早已超越環境議題的範疇，成為牽動全球產業價值鏈再造的核心。強化淨零行動與低碳能源供給，已是推動產業升級與維持競爭力的關鍵要務。未來的產業競爭，不僅取決於技術創新，更在於能否兼具綠色韌性與永續治理。

從深度節能、氣候科技、循環經濟，到多元低碳能源與智慧化能源管理，皆是實現淨零轉型的關鍵方向。SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟、能源合作組織(EC)、全球半導體氣候聯盟(SCC)及SEMI Forest永續植樹等計畫，將持續鏈結產官學研能量，推動低碳能源與綠色創新，協助產業從減碳挑戰中開創新一波成長動能。

外貿協會展覽業務處處長鄧之誠則指出，在全球加速邁向淨零轉型的關鍵時刻，「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」扮演著非常重要的角色，兩大展覽不僅集結再生能源領域的龍頭企業，展示最先進的技術與解方，更提供一個專業的國際交流與採購平台。

今年在參觀者部分，預先登記來台參觀的國際參觀者已有來自57個國家、逾700位國際買主，前五大預登的國際買主分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大，預估參觀人數可以達到近2.8萬人。

展前記者會匯集淨零、能源產業領袖，共同剖析臺灣邁向2050淨零轉型的關鍵行動與發展方向，全面展現台灣在全球永續浪潮中的行動力與競爭力。

阿波羅電力總經理吳俊儀以「淨零時代的電力策略布局、創新與永續彈性」為題，分享透過多元策略與創新技術整合，完整呈現從碳盤查、太陽能開發與維運、表後儲能建置、綠電轉供到智慧能源管理的各式解決方案，在AI資料中心與高效能運算需求劇增的時代，為企業推動能源轉型，打造最完整的能源保障。

東元電機連續多年榮獲國際永續評比機構肯定，入選DJSI道瓊永續指數，並躋身S&P Global永續年鑑全球前1%。東元電機副總經理陳恆偉則透過實際節能案例分享，剖析製造業與服務業在全球減碳浪潮下的挑戰與機會，指出唯有透過節能技術及場域應用行為模式的深度理解與融合，才能兼顧生產效率與環境永續，展現產業在淨零時代重塑競爭力的關鍵思維。

作為台灣離岸風電領域之標竿開發商風睿能源(SRE)董事長林雍堯發表觀點，全球離岸風電產業正處於關鍵轉折期，已經有多家國際企業提出高數量綠電要求，因為綠電已成國際競爭要素，而風電能提供25-30年長約的穩定與固定價格綠點，全台目前有已469台風機，風睿有69台，致力推動在地供應鏈與長期運維能量，深化台灣風電產業生態，呼應國家能源自主與淨零政策。

壓軸登場的為Bloom Energy，為固態燃料電池(SOFC)及氫燃料電池製造的全球領導廠商，更是目前國際AI資料中心炙手可熱電力解決方案的方案解決商，提供高效、低排放的發電解決方案。Bloom Energy 亞太區副總裁 Adam Bacon，則以全球視野分享AI與資料中心用電增加下的能源挑戰，提出氫能與燃料電池在高效低碳供電的前瞻應用，並指出潔淨能源科技將成為支撐數位經濟與能源轉型的關鍵力量。



本屆「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」聚焦「深度節能」與「淨零轉型」兩大主題，全面展示淨零減碳、深度節能、循環經濟、高效節能設備、AI能源管理系統、碳管理平臺與循環材料應用、儲能及電網等領域的最新成果，體現產業從節能減碳走向淨零轉型的決心。

展會期間亦將舉辦多場大會系列論壇，包括全新升級的「能源實驗室（Energy Lab）」，協助企業打造可落地的能源治理藍圖、聚焦全球氣候挑戰與淨零目標的【邁向淨零｜氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇】、掌握氫能技術發展與產業布局的【氫能應用與未來趨勢論壇】、探討光電與儲能技術整合的【太陽能 × 儲能創新與應用發展論壇】、探討市場趨勢與創新技術的【離岸風電產業鏈競爭力論壇】等。

以及關注如何以韌性電力系統支撐能源轉型的「電力韌性 × 低碳轉型論壇」，從策略布局到實務經驗分享，全方位剖析全球淨零與能源轉型趨勢，為產業開啟永續新商機，共築綠色藍圖。展覽各項活動及最新消息可逕至展覽官網與大會活動暨論壇網站。