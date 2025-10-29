快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

輝達台灣總部卡關 黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間週二（28日）在華盛頓出席開發者大會期間受訪表示，他本週將前往南韓出席亞太經合會（APEC）企業領袖高峰會，並預告屆時將與南韓企業共同發布合作計畫，強調這些宣布「會讓美國總統川普與南韓民眾都感到高興」。

輝達執行長黃仁勳GTC大會，破除外界對AI泡沫的擔憂，也帶旺今（29）日台積電（2330）、鴻海（2317）等AI大型權值股表現，台股勁揚446.54多點，來到28395.65點新高，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，黃仁勳預估到明年底GPU出貨2000萬顆，代表產業前景無虞，接下來就觀察聯準會降息態度，在「AI+資金行情」催化下，無須預設台股高點，順勢而為。

輝達（NVIDIA）2025年GTC大會釋放多項利多，帶旺權值股表現，台積電（2330）今日10點半以後攻上1510元新天價，市值刷39.15兆元新高，台股大漲400.34點，衝至28349.45點，同步破紀錄。

輝達GTC大會美國時間10月27日登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉應邀出席大會Pregame Show，談到集團在美國AI布局，激勵今（29）日股價開高走高，漲幅逾5%，上攻到263元，續創2007年8月以來新高。

輝達（NVIDIA）GTC供應商大會釋出對封測需求，創辦人暨共同執行長黃仁勳演說時公開點名感謝台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光（3711），日月光今（29）日台股開盤衝上每股218元天價，同屬封測產業的京元電子（2449）亮燈攻上207元，也飆歷史新高。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區舉行的GTC主題演講中宣布，公司今、明兩年AI晶片出貨金額上看5000億美元（約新台幣15.2兆元），激勵輝達股價28日收盤勁揚近5%，首度突破200美元（約新台幣6111元）關卡，創下歷史新高。

淘寶限期落地缺法源 經長龔明鑫：盡快落實院長指示禁違規

非洲豬瘟疫情指向未在台登記落地的淘寶等跨境電商包裏輸入成破口，行政院院長卓榮泰指示「淘寶限期落地」，不過經濟部長龔明鑫今（29）日指出，目前法令管制沒有明文約束，將再與陸委會、數發部、財政部及交通部跨部會研究，龔說：「盡快落實院長指示」。

台股ETF受益人1144.9萬創新高 一表看人氣旺前10檔

近期大盤頻創新高，台股ETF熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，今年來增加122萬3227人，顯示出台股ETF已成國人投資標配。

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU 打造台芬產業新鏈結

台北市進出口公會(IEAT)於本月24日由副理事歐洲委員會主任委員長許介立率團前往芬蘭赫爾辛基，與芬蘭商業總會(Finland Chamber of Commerce, FCC) CEO Juho Romakkaniemi簽署合作備忘錄，並由我駐芬蘭代表處林昶佐代表、經濟部駐芬蘭代表處經濟組梁佳聿組長均出席見證IEAT與FCC締盟儀式。