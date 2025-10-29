台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受輝達（NVIDIA）GTC展刺激，美股4大指數全面收漲，台股今（29日）以28157.91點開出，指數大漲208.8點，漲幅0.75％，開盤3分鐘上漲334.8點衝28283.8點新高，台積電（2330）漲25元至1500元，追平天價。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1495元，漲幅1.36％，隨後漲勢擴大至上漲25元至1500元；鴻海（2317）上漲4元至254元；聯發科（2454）下跌10元至1305元；廣達（2382）上漲3元來到307元；長榮（2603）上漲0.5元至188元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲161.78點或0.34％，收在47706.37點；標準普爾500指數上漲15.73點或0.23％，收6890.89點；那斯達克指數上漲190.03點或0.8％，收在23827.49點；費城半導體指數上漲26.73點或0.37％，收7194.71點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47706.37 ▲161.78 ▲0.34% S&P500 6890.89 ▲15.73 ▲0.23% NASDAQ 23827.49 ▲190.03 ▲0.8% 費城半導體指數 7194.71 ▲26.73 ▲0.37%

資料來源：證交所