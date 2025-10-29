快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲345.63點，以28294.74點作收，漲幅1.24％，成交量5780.09億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲208.8點開出，指數開高走高，盤中最高達28395.31點，最低28139.65點，終場收在28294.74點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1505元，漲幅2.03％；鴻海（2317）上漲10元至260元；聯發科（2454）下跌15元至1300元；廣達（2382）上漲4元來到308元；長榮（2603）上漲2.5元至190元。
今天漲幅前5名個股為楠梓電（2316）上漲10元，漲幅10％；廣越（4438）上漲7.4元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.1元，漲幅10％；乙盛-KY（5243）上漲7.9元，漲幅9.99％；榮科（4989）上漲3.85元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為睿生光電（6861）下跌6.8元，跌幅10％；強茂（2481）下跌6.7元，跌幅7.3％；康霈*（6919）下跌11元，跌幅6.79％；尖點（8021）下跌8元，跌幅6.56％；雙鍵（4764）下跌4.5元，跌幅5.59％。
