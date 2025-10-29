快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲345.63點，以28294.74點作收，漲幅1.24％，成交量5780.09億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲208.8點開出，指數開高走高，盤中最高達28395.31點，最低28139.65點，終場收在28294.74點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1505元，漲幅2.03％；鴻海（2317）上漲10元至260元；聯發科（2454）下跌15元至1300元；廣達（2382）上漲4元來到308元；長榮（2603）上漲2.5元至190元。

今天漲幅前5名個股為楠梓電（2316）上漲10元，漲幅10％；廣越（4438）上漲7.4元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.1元，漲幅10％；乙盛-KY（5243）上漲7.9元，漲幅9.99％；榮科（4989）上漲3.85元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為睿生光電（6861）下跌6.8元，跌幅10％；強茂（2481）下跌6.7元，跌幅7.3％；康霈*（6919）下跌11元，跌幅6.79％；尖點（8021）下跌8元，跌幅6.56％；雙鍵（4764）下跌4.5元，跌幅5.59％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 楠梓電（2316） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 廣越（4438） 81.4 ▲7.4 ▲10.0％ 州巧（3543） 45.1 ▲4.1 ▲10.0％ 乙盛-KY（5243） 87.0 ▲7.9 ▲9.99％ 榮科（4989） 42.45 ▲3.85 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 睿生光電（6861） 61.2 ▼6.8 ▼10.0％ 強茂（2481） 85.1 ▼6.7 ▼7.3％ 康霈*（6919） 151.0 ▼11.0 ▼6.79％ 尖點（8021） 114.0 ▼8.0 ▼6.56％ 雙鍵（4764） 76.0 ▼4.5 ▼5.59％

資料來源：證交所