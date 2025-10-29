臺北市商業會慶祝商人節　表揚115家優良商號與服務菁英

▲臺北市商業會主辧之第79屆商人節暨表揚大會於29日下午在臺北市中油大樓舉行，由理事長吳發添(右5)親自頒獎。（圖／臺北市商業會提供）

記者王威智／台北報導

隨著臺北經濟蓬勃發展，商界齊聚慶賀商人節。由臺北市商業會主辦的「第79屆商人節暨表揚大會」於10月29日下午在中油大樓國光廳盛大舉行，表彰在各行各業中恪遵法令、善盡企業責任的優良商號與服務人員，展現臺北商業界的專業精神與道德風範。

臺北市商業會理事長吳發添致詞時表示，商業會長年致力推廣商場禮貌、商業道德與現代化經營，並積極提升服務品質、推動公平交易。每年的商人節表揚大會，不僅是肯定優良企業與人員的舞台，更象徵臺北市商業文化的持續進步與傳承。他並恭賀蔣萬安市長成功爭取輝達（NVIDIA）海外總部落腳臺北，強調商業界將全力支持市府政策，攜手推動城市經濟再創高峰。

▲2025年共有115家優良商號、189位服務優良從業人員，以及17位商會績優秘書長與會務人員獲得表揚。（圖／臺北市商業會提供）

蔣萬安市長則透過錄影方式致賀，感謝臺北市商業會在吳理事長領導下，年年舉辦商人節活動，持續為企業建立榜樣與動力。今年共有115家優良商號、189位服務優良從業人員，以及17位商會績優秘書長與會務人員獲得表揚。蔣市長指出，正因為這些企業與個人的默默奉獻，臺北市的經濟才能持續蓬勃向上。

他並提到，面對全球經濟變局，臺北市正積極打造具韌性與創新的營商環境。根據統計，去年全市營利事業總額達18.3兆元新台幣，創下歷史新高；今年上半年再較去年同期成長5.68%，展現出城市強勁的經濟動能。蔣萬安市長也呼籲企業正視氣候變遷挑戰，及早落實節能減碳與永續發展策略，為城市永續盡一份心力。

臺北市政府產業發展局副局長吳欣佩於典禮尾聲代表致詞，感謝所有得獎企業與人員為臺北經濟注入活力。她期勉各界持續努力，攜手打造臺北成為具有國際競爭力的經濟重鎮，並為企業開創更廣闊的市場，讓臺北的商業發展再攀高峰。