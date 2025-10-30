配10%+漲12%！00768B配10%股民嘗甜頭！網：10%會再配一次？

▲小資族善用「股債雙配置」打造穩定現金流為穩健理財新選擇。（圖／unsplash）

財經中心／綜合報導

小資理財新焦點 季季配息成固定現金流選擇

在通膨高漲、薪資漲幅有限的環境下，小資上班族越來越重視「穩定領現金」的投資方式。近期，復華投信宣布旗下復華20年美債ETF（代號00768B）從過去「不配息」改為「季季配息」，首度配息金額每單位1.24元，年化配息率達9.9%。

此舉立刻成為市場熱議焦點。投信業者指出，00768B長期以穩定債息收益為特色，過去六年未發放配息，使得累積的債息成為這次改制後的重要基礎。法人分析，此舉讓投資人能更有感地享受現金流，也符合上班族對「定期入帳」的理財期待。

三個月上漲12.02% 長天期債券ETF表現亮眼

根據10/29最新資料，00768B開盤價為53.50元，小漲0.05元或0.09%。截至10月28日止，近一週上漲0.62%，近一個月上漲4.27%，近三個月上漲12.02%，今年以來漲幅1.41%。法人指出這波債券ETF上漲的關鍵，在於市場普遍預期美國聯準會（Fed）將於年底前啟動降息循環。高盛預估，自9月起可能連續三次降息，總幅度達75個基點。長天期公債對利率變化最敏感，一旦利率下行，價格便有顯著反彈空間，因此推升00768B的表現。

季季配息受青睞 上班族最愛「三個月入帳一次」

復華20年美債ETF的季配制度，讓投資人每三個月就能領到現金流。首度配息金額1.24元換算下來，若持有1,000單位，就能領到1,240元。對於薪資固定、理財預算有限的小資上班族來說，這筆額外收入能靈活運用在生活開支、儲蓄或再投資上。

法人分析，這次高配息的原因除了來自過去未分配的利息累積，也受惠於近月美債價格回升，使基金淨值穩步上升。對於希望兼顧穩定收益與資本保值的投資人而言，季季配息的ETF是一種「可預期又安心」的理財選擇。

高股息ETF熱度不減 股債雙修成主流

除了債券ETF回升外，台股高股息ETF仍是小資族投資的主戰場，穩定配息與現金流策略持續受到青睞。近年市場資金流向顯示，小資族已從單純追求高報酬，轉向重視「股息穩定＋債息保護」的平衡布局。

以下為市場上主要受矚目的熱門ETF：

法人分析指出過去小資族投資多集中於高股息ETF，但隨著降息預期升溫與資金逐漸回流債市，債券ETF的重要性再度提升。現階段市場流行的「股債雙修」策略，讓投資人能同時掌握成長潛力與穩定收益，並有效降低市場波動風險。對上班族而言，透過「股債雙配置」可達到分散風險的效果。高股息ETF提供股息收入與長線成長機會，債券ETF則穩定現金流與收益來源，兩者搭配能使投資組合更平衡，也讓理財更具彈性與抗震力。

理性布局才長久 穩健投資不追高

雖然季配息能提供穩定現金流，但「年化配息率」僅為換算值，並非保證收益。實際配息仍會受到市場利率、匯率與基金操作的影響。若利率環境變化劇烈，配息金額可能出現波動；投資人應根據自身風險承受度與資金狀況，採取「分散投資、長期持有」策略，才能在市場漲跌中保持穩定。理財的目標不只是追求高報酬，而是讓現金流長期穩定、生活更安心。