元大金總座黃維誠免兼策略長　郭軒岷回任

▲元大金控外觀圖。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
元大金（2885）今（29）日公告，總經理黃維誠免兼策略長一職，改由金控執行副總郭軒岷回任，預計11月1日正式生效。
黃維誠去年4月才由元大金公告由郭軒岷手中接下策略長一職，今日該職務再做調整，改由郭軒岷重新接回。
除元大金執行副總的職務以外，郭軒岷目前亦擔任元大人壽副董事長、元大人壽總經理等職務。
▲元大金控外觀圖。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
元大金（2885）今（29）日公告，總經理黃維誠免兼策略長一職，改由金控執行副總郭軒岷回任，預計11月1日正式生效。
黃維誠去年4月才由元大金公告由郭軒岷手中接下策略長一職，今日該職務再做調整，改由郭軒岷重新接回。
除元大金執行副總的職務以外，郭軒岷目前亦擔任元大人壽副董事長、元大人壽總經理等職務。
關鍵字： 元大金 ﹑ 人事異動 ﹑ 管理層 ﹑ 郭軒岷 ﹑ 黃維誠
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
普發1萬元倒數計時，財政部今（29）日統計，共有請領勞保年金等11類人可以免登記直接入帳，這11類人估高達464萬人，較2023年普發6000元多出39萬人。
2025-10-29 18:28
台達電（2308）今日宣布，將透過子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.以總金額約日幣50.24億元(約新台幣10.34億元) 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. (NRF) 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。
2025-10-29 18:07
元大金（2885）今（29）日公告，總經理黃維誠免兼策略長一職，改由金控執行副總郭軒岷回任，預計11月1日正式生效。
2025-10-29 17:59
字跡模糊、破損的中獎發票還有救！有民眾自曝中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱工作流太多汗，導致發票模糊，連QR-code也看不清楚，大獎金飛走，南區國稅局今（29）日教戰透過商家補發或設定雲端發票自動歸戶2招化解，可以安心領錢。
2025-10-29 17:08
AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。
2025-10-29 12:01
為了替中信兄弟在甫結束中華職棒總冠軍賽的奮戰精神喝采，中國信託證券力挺中信兄弟，並感謝百萬的象迷在本次賽季的應援，今（29）日下午3點至4點全台分公司據點免費發雞排！
2025-10-29 16:30
美股迎來關鍵時刻！超過44%的企業將於本周密集公布財報，涵蓋聯合健康集團（UnitedHealth Group）、Visa，以及七大巨頭（Magnificent 7）中的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）與Meta等五大科技龍頭。貝萊德投信表示，市場聚焦AI應用進展與企業獲利表現，預期本季財報可望再度成為推升美股多頭的重要催化劑，有機會帶動大型龍頭股續強。
2025-10-29 15:12
25.9萬名股民開心，大華優利高填息30（00918）今（29）日收盤價22.98元，再度順利填息，根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。
2025-10-29 14:57
根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間週二（28日）在華盛頓出席開發者大會期間受訪表示，他本週將前往南韓出席亞太經合會（APEC）企業領袖高峰會，並預告屆時將與南韓企業共同發布合作計畫，強調這些宣布「會讓美國總統川普與南韓民眾都感到高興」。
2025-10-29 12:55
輝達執行長黃仁勳GTC大會，破除外界對AI泡沫的擔憂，也帶旺今（29）日台積電（2330）、鴻海（2317）等AI大型權值股表現，台股勁揚446.54多點，來到28395.65點新高，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，黃仁勳預估到明年底GPU出貨2000萬顆，代表產業前景無虞，接下來就觀察聯準會降息態度，在「AI+資金行情」催化下，無須預設台股高點，順勢而為。
2025-10-29 11:52
讀者迴響