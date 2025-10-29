明年農曆年台股休市11天　2／11蛇年封關日、2／23馬年開紅盤

▲證交所公布明年開（休）市日期。（圖／證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所正式公告明（115）年有價證券集中交易市場開（休）市日期表，蛇年最後交易日為2月11日，即為蛇年封關日，從2月12日起休市至2月22日止，明年馬年農曆年台股休市將長達11天，於2月23日為馬年新春開紅盤。

明年假期包括兒童節及民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、教師節、國慶日及行憲紀念日等七個國定假都遇到周五，加上教師節、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日會碰到周一，明年共有九個3天以上連假。

一、 農曆春節假期

明年2月15日至2月20日，共休市六日，因2月15日適逢星期日，故於2月20日進行補假，台股春節前最後交易日為2月11日，2月12日、13日市場無交易，但僅辦理結算交割作業，春節後開紅盤2月23日。



二、國定假日連假及補假安排

和平紀念日：2月28日適逢星期六，故於2月27日補假一日。

兒童節及民族掃墓節：合併連休四日（4月3日至4月6日）。兒童節4月4日適逢周六，於4月3日補假；民族掃墓節4月5日適逢周日，則於4月6日補假。

國慶日：10月10日適逢星期六，故於10月9日補假一日。

臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月25日適逢星期日，故於10月26日補假一日。

三、其他例行休市日

中華民國開國紀念日：1月1日；勞動節：5月1日；端午節：6月19日；中秋節：9月25日；孔子誕辰紀念日暨教師節：9月28日；行憲紀念日：12月25日。

