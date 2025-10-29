碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

▲我國碼頭缺工嚴重，競爭力長期下滑。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

行政院會預計明(30)日拍板跨國勞動力精進方案，開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍勞動力，將要求業者新聘一名外勞，就要幫最低薪資的本勞每月加薪2千元。對此商港事業協會副理事長張聰聯表示，碼頭缺工已經是十多年來的現象，現在散雜貨碼頭都已經無法提供24小時作業，3班作業經常只剩1班，工人在缺工嚴重時是喊雙倍價，開放外勞是正確的方向。

但是碼頭業者指出，工人缺口很大，行政院計畫僅開放可雇用一成外勞是不夠的，估計至少要兩成才能確實改善問題，現在年輕人不願做風吹日曬的碼頭工，夜班更是乏人問津，工人嚴重老化，有82歲都還在上工的現象，一小時200元的工資常喊到300元，原本可以在3天內完成的裝卸作業，拖到7天才完成。

貨櫃碼頭多數是由船公司自己經營，業主不惜以高薪穩住工人，但是營運成本偏高，難與大陸、東南亞港口相競爭，加上企業外移等其他因素，現在外籍船公司幹線母船彎靠台灣的越來越少，主要靠長榮、陽明、萬海與德翔海運四大本國貨櫃船公司在支撐。

高雄港在1985年就曾登上全球第3大貨櫃港，1993-1999年連續7年蟬聯全球第3大，之後節節後退，今年上半年名列全球第18大。