光寶科Q3每股賺2.05元創新高　AI伺服器與雲端電源需求帶動雙成長

▲光寶總經理邱森彬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

光寶科技（2301）今（29）日公布2025年第三季財報，單季營收達新台幣449億元，年增22%、季增11%；稅後淨利46.5億元，季增47%，每股盈餘（EPS）2.05元。受惠AI伺服器與雲端電源管理方案出貨暢旺，營收與獲利同步創下近年高點。

光寶指出，自第一季以來營運穩健回升，第三季營收續呈年、季雙增；雲端事業群在AI伺服器需求強勁帶動下，第三季營收出現倍數成長。整體毛利達112.4億元，季增26%，毛利率25%、營業利益率10.4%，雙雙優於上季表現。

累計今年前三季營收達1,217億元，毛利率23.3%、營業利益率9.9%；稅後淨利113億元、年增27%，每股盈餘達4.94元，展現成長力道明顯回升。

光寶科技總經理邱森彬表示，公司自年初即明確推動「深化核心事業、加速全球布局」策略，帶動全年營運重返成長軌道。光寶目前具備擴充力、敏捷力與穩健財務三大優勢，持續在台灣、越南及北美擴產，靈活配置產能以回應市場需求，同時強化產品高值化與供應鏈韌性。

在AI基礎建設領域，光寶於美國OCP全球峰會發表次世代800 VDC兆瓦級整合式電源與液冷解決方案，包含高壓直流降壓電源機櫃（Power Rack）、高效備援電源系統（BBU）、電容機架（Capacitor Shelf），以及2.1MW in-Row CDU與280kW in-Rack CDU等液冷系統，協助客戶建構高效能AI運算架構。

展望第四季，光寶預期核心事業將持續年、季雙成長，主要動能來自三大方向：一為高規格AI電能管理系統（含電源、儲能及液冷整合式機櫃）出貨持續成長，新一代110kW Power Shelf平台正加速導入客戶驗證。二為高階不可見光應用及Mini LED在電競PC與手機市場需求持續升溫。三則是高階IT與低軌衛星電源出貨穩健成長，成為推升營收的重要支撐。

光寶強調，隨AI伺服器滲透率提升與雲端運算需求續強，公司將持續強化高效能電源與散熱技術布局，推動營運動能穩步向上。