金控砸錢併壽險　公會理事長陳慧遊：關鍵是「重置成本」評估

▲壽險公會理事長陳慧遊。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山金（2884）傳出砸逾470億併三商壽（2867），壽險公會理事長陳慧遊今 (29) 日指出，目前國內壽險公司家數已縮至約20家整併案應已「差不多了」，金控願意出更高金額買壽險公司，與「重置成本」評估有關，是在重新取得或建造相同資產所需資金與時間評估下所得的結果。

陳慧遊出席「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，媒體詢問對國內壽險業併購看法，他以「金控像百貨公司，壽險業的重要性遠超過百貨公司美食街」形容金控需要補強壽險版圖的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「以金控的角度來看，要成為國內頂尖金控，就像是頂尖大學一樣，一定是綜合大學，文、法、商、理、工、農、醫、管理學院等都需具備。」陳慧遊說，金控也像是百貨公司，產品線越完整，這家百貨公司就越豐富有趣。

陳慧遊認為，壽險公司規模「大有大的好，小也有小的好」可以百花齊放，各自展現特色，像古典樂有了貝多芬、蕭邦，也要有國民樂派像德弗札克；壽險公司從早期很多家，到現在的20家左右，就壽險端來看，家數差不多。

壽險公會今日亦宣布結合 FIDO與 電子簽章技術，正式達成理賠服務全程無紙化，同時，「保險理賠醫起通」服務不僅持續擴大醫院合作網絡，更首次將其成果與「行動理賠聯盟鏈」延伸至保險經紀人公司，標誌著保險服務在效率、安全與普及率上的全面躍進。