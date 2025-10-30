快訊／台股漲185點刷28480新高　台積電平天價1515元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以28350.24點開出，指數上漲55.5點，漲幅0.2％。但因美國聯準會（Fed）降息與重量級科技股財報加持，台積（2330））漲10元或0.66%衝至1515元，追平天價，台股開盤4分鐘漲185.92點，報28480.66點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲10元來到1515元，漲幅0.66％；鴻海（2317）上漲2.5元至262.5元；聯發科（2454）上漲5元至1305元；廣達（2382）維持平盤來到308元；長榮（2603）上漲2元至192元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌74.37點或0.16％，收在47632.0點；標準普爾500指數下跌0.3點或0.0％，收6890.59點；那斯達克指數上漲130.98點或0.55％，收在23958.47點；費城半導體指數上漲133.22點或1.85％，收7327.93點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47632.0 ▼74.37 ▼0.16% S&P500 6890.59 ▼0.3 －-0.0% NASDAQ 23958.47 ▲130.98 ▲0.55% 費城半導體指數 7327.93 ▲133.22 ▲1.85%

