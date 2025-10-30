快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體股旺宏（2337）連日漲停衝高後法說會爆出「連9季虧損」重大利空，雖然董座吳敏求出面致歉並承諾重回經營梯隊，仍無法化解投資人的疑慮，今（30）日盤中數度跌停，開盤約半小時已灌入17萬張成交量，股民深套搖頭。

旺宏29日召開法說會，董事長吳敏求坦言，對第三季營運表現不滿意，並向投資人致歉。他表示，將自11月起「重出江湖」，親自整合研發與製造團隊、提升工廠效率，目標在一年內讓營運明顯改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳敏求指出，第三季未達單月獲利目標，顯示工廠稼動率與營運管理仍有調整空間，未來將集中資源強化生產效能，並加快去化512Mb NOR Flash庫存。他強調，公司將從組織與製程兩端同步著手，重塑研發與產能整合機制，以恢復競爭力。

對市場展望，吳敏求表示，NOR Flash需求已出現回溫跡象，隨著三星（Samsung）等記憶體業者淡出低密度嵌入式記憶體（eMMC）領域，旺宏有機會擴大eMMC產品出貨，填補市場空缺，並進一步提升產能利用率。

根據財報，旺宏第三季營收82.14億元，季增21%、年增6%；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元。累計前三季營收211.51億元，年增6%，稅後淨損30.11億元，每股虧損1.62元。