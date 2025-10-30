聯準會降息一碼營造資金寬鬆　股市高檔震盪

▲美國聯準會主席鮑爾。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼，聯邦基金利率下調至3.75%～4%區間，符合市場預期，國泰世華銀表示，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高；不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」，宜逢波段拉回之際分批布局。

聯準會降息一碼，同時宣布自12月1日起將停止縮表（QT），取消公債每月到期不再投資50億美元的上限，並維持MBS（不動產抵押證券）每月350億美元的再投資安排，到期本金將轉投於國庫券，顯示緊縮循環即將告終。

由於政府關門導致經濟數據不完整，部分官員認為中性利率區間落在3%～4%，當前政策利率已接近該水準，會後市場對12月再降息機率由逾9成降至7成以下，而聯準會主席鮑爾於會後強調，貨幣政策仍具適度限制性，有助抑制通膨，但同時導致就業市場走弱，暗示政策方向仍偏向寬鬆。市場觀察，若未來經濟數據疲弱、或政府運作恢復後數據支持，不排除12月再次降息的可能。

市場關注12月FOMC會議將更新的點陣圖路徑，屆時可觀察明年政策路徑。目前研判Fed仍有望於明年將利率下調至約3%，尤其考量2026年5月將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。

國泰世華銀認為，美國整體經濟維持溫和增長，但若剔除AI資本支出帶來的高科技動能，實際成長力道有限。近期就業市場走軟成為Fed啟動降息的主因，緩步降息將有助降低企業與家庭融資成本，若未來川普政府推動減稅政策，基本面有望獲得進一步支撐。

12月降息預期，降息機率由逾9成降至7成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。

短期內，歐洲央行仍保留降息選項、日圓偏弱，加上Fed 12月降息未定論下，美元維持相對強勢。若未來降息幅度超出預期、於明年底跌破3%，美元才可能出現明顯走貶。

