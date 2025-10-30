ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

淨零轉型成產業共識 智慧能源週與淨零永續展客戶詢單熱絡

▲智慧能源週與淨零永續展開展首日即湧入參觀人潮，東元、伊頓等大廠透露「客戶詢單熱絡」，說明台灣產業正以實際行動迎向全球淨零新時代。（圖／展會提供）

記者張佩芬／台北報導

「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」 昨（29）日於台北南港展覽館1館1樓、4樓正式登場。開展首日即湧入參觀人潮，東元、伊頓等大廠更透露「客戶詢單熱絡」，說明台灣產業正以實際行動迎向全球淨零新時代。

作為COP30前哨站的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」由外貿協會與SEMI旗下 GESA 暨永續發展聯盟共同主辦。

隨著氣候變遷帶來的挑戰愈趨嚴峻，儘管全球再生能源市場短期受成本波動與政策調整影響，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展會現場交流仍熱絡，顯示企業對於永續減碳的長期投入未曾降溫。在全球經濟邁向低碳轉型的趨勢下，企業的競爭力韌性與不再僅取決於市場規模，而在於能否有效落實減碳行動。

GESA智慧儲能委員會副主席蔡忠志指出，儘管近年再生能源發展面臨挑戰，但長期趨勢明確，預期2030年再生能源占比仍將穩步提升。

隨著美國碳關稅法案、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)及與IFRS永續揭露等規範逐步上路，減碳轉型已成為企業營運風險管理的核心議題。為強化企業韌性，台灣順應國際能源轉型趨勢，從政策規劃、技術創新到產業鏈整合全面布局，為產業國際競爭力奠定基礎。

今年智慧能源週與淨零永續展共吸引來自18國的參展廠商，其中荷蘭、英國、丹麥、比利時4個國家組團參展，反映國際對展會的高度關注與參與。

「台灣國際淨零永續展」更匯聚經濟部、環境部氣候變遷署、台電、中華民國能源技術服務商業同業公會(ESCO公會)、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、東元電機、研華科技、有成精密、永豐銀行等眾多政府及指標企業，共同展出深度節能技術、綠電交易、綠色金融、能源整合及碳匯交易等最新技術解方，協助企業以創新方案強化供應鏈韌性，拓展跨領域與跨國界的淨零新商機。

太陽光電發電系統商業同業公會指出，今年展會交流氣氛非常熱絡，不只是聚焦太陽光電，市場對表後儲能、綠電交易的關注度也節節升溫，包括日本業者與相關協會、關島台灣辦事處都到場參與，促成跨境商機媒合與合作洽談。

伊頓電氣(Eaton)指出，經濟部能源署可望於2026年上路的「表後儲能」補助案，將激勵園區企業加速儲能建置；此外，受惠政府相關補助案推動，此次展會儲能需求詢問度很高，產品推廣成效佳，預期明年伊頓參展規模還會再擴大。

裕民航運旗下裕民風能(UMO)甫與英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業合資設立的裕普風能(UPO)，也在今年展會中正式亮相。裕普風能表示，UPO對市場來說是全新的企業，也是國內少數將同時擁有離岸風電 CSOV(運維母船)及CTV(人員運輸船)的公司，因此這兩天有許多開發商、設備商前來展位了解裕普船舶的性能，以及未來的營運模式。

有成精密透露，今年展會參觀人潮超乎預期，甚至包括波蘭、保加利亞、法國與克羅埃西亞等國外廠商，都前來詢問海外模組建置需求，又以針對特殊環境客製化設計的模組，最受市場青睞。

關鍵字： 淨零轉型產業共識智慧能源週淨零永續詢單熱絡

