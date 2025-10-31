京站2億元併購「百八魚場」母公司　百貨結親餐飲

▲京站時尚廣場。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

京站（2942）29日宣布將投入新台幣2億元，取得百八魚場母公司「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計2026年初完成交割。此舉標誌著京站正式啟動多角化經營的新篇章，並進一步拓展其零售版圖，為企業成長注入新動能。

「京饌餐旅事業股份有限公司」由「百八魚場餐飲股份有限公司」分割設立，承接百八旗下三大知名品牌：「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋和「海宴新台菜」的經營權。京站看好百八餐飲集團穩健的經營能力及品牌影響力，特別保留原有的運營團隊，將其納入合作範疇，以期在餐飲版圖上創造更多可能。

百八餐飲集團自2009年成立以來，旗下品牌表現亮眼，始終保持穩定盈利。目前全台共設有13家直營店。「百八魚場」以平價日式定食和丼飯為主打，擁有9間門市，強調新鮮直送食材，深受消費者青睞；「漉」擁有3間分店，主攻海鮮蒸氣鍋，成為家庭與朋友聚餐的熱門選擇；而「海宴新台菜」則憑藉創新的料理風格以及深厚的品牌底蘊，在淡水地區穩步成長。

此次合作標誌著京站進一步擴展業務版圖的關鍵一步，著眼於零售業的上下游整合及跨領域發展。未來，京站將積極尋求更多消費相關產業投資機會，力求打造多元化事業體系。此番布局不僅有助於提升企業盈利能力，還將為股東創造更長遠的價值，並向IPO目標穩步邁進。