快訊／台積電漲20元至1520平天價　台股開低翻紅漲逾150點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股30日 全面收黑，台股今（31）日以下跌7.06點28280.47 點開出，指數隨即翻紅，大漲逾150點，指數重回28400點，台積電走高漲至1520元平天價。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1515元，漲幅0.66％，後一度走高至1520元；鴻海（2317）下跌1元至261元；聯發科（2454）下跌10元至1300元；廣達（2382）維持平盤來到306元；長榮（2603）下跌1.5元至194.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌109.88點或0.23％，收在47522.12點；標準普爾500指數下跌68.25點或0.99％，收6822.34點；那斯達克指數下跌377.33點或1.57％，收在23581.14點；費城半導體指數下跌111.93點或1.53％，收7216.0點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47522.12 ▼109.88 ▼0.23% S&P500 6822.34 ▼68.25 ▼0.99% NASDAQ 23581.14 ▼377.33 ▼1.57% 費城半導體指數 7216.0 ▼111.93 ▼1.53%

資料來源：證交所