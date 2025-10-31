港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

▲港區裝卸作業規範懶人包。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，展現精進作業現場管理的決心，宣布將於11月1日起試行辦理「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」矩陣管理，此舉為該公司首度針對外部業者頒布場域管理規則，目的在於優化商港經營管理，維持「公用區」裝卸作業的規範與安全，共同打造港區安全場域。

港務公司表示，本次發布的「商港公用裝卸作業場域使用須知」，明確規範本公司轄管七大國際商港(基隆港、台北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港及花蓮港)公用裝卸作業場地(含碼頭、倉庫、露置場及空地)的使用原則。

為使管理機制更具體可行，該公司賡續導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣作為執行附件，此矩陣依據違規事件的風險等級，將常見違規態樣與通行證的裁處標準(包括暫時停用或註銷)進行對應，首次以通行證管控方式強化管理機制。港務公司並強調，通行證管理機制的目的並非懲罰，而是希望提醒現場作業人員或所屬公司能落實自主管理責任，達到強化港區安全的效果。

為確保新制能順利推動與落實，港務公司在頒布前已邀集港區內外部利害關係人進行多次意見交流，今年3月至5月間完成7場國際商港新制宣導座談會，邀集裝卸業者、船務代理公會、汽車貨運公會、報關同業公會、輪船理貨同業公會及航港局等單位參與，藉由座談會多方交流凝聚共識。

港務公司表示，「港區違規態樣通行證管理」矩陣將自114年11月1日起正式啟動試辦，試辦期間將採宣導作法，實行「記點不罰」的緩衝機制，讓現場作業人員與業者有充分時間熟悉新規定與流程，共同優化制度細節。新制預計於115年3月1日正式公告施行，正式上線前將會依據各港試辦狀況進行滾動式調整。

同時，港務公司亦同步透過函知公會、張貼海報文宣、於官網、台灣港棧服務網(TPNet)及港區通行證申請系統公告等多種管道宣導，確保所有作業相關業者能清楚掌握新規定。(公告網頁連結： https://www.twport.com.tw/service/Articles?a=443)