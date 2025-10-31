ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

逆勢再加碼！永慶房屋祭出業務新人前12個月每月6萬收入保障

▲永慶房屋目標雙北邁向350店，推出業務新人首年保障72萬收入！

財經中心／綜合報導

房地產市場交易量未見起色，業界出現關店、整併潮，然而永慶房產集團逆勢而為，宣布啟動大展店計畫，包括永慶房屋雙北直營門市及4大加盟品牌，訂定3年全台達成2500店的新里程碑！為搶得人才先機，永慶房屋今率先業界提供業務新人前12個月每月6萬收入保障的「永慶薪自由」招募方案，讓新人穩健起步、無後顧之憂，同時開啟挑戰高薪、實現財富自由的職涯新篇章。

永慶房屋是目前雙北市店數最多的房仲品牌，在房市低迷狀況下仍維持穩健成交量，相較同業今年1～9月成交量年減逾2成，永慶房屋自9月起不僅止跌回升，更連續兩個月成交量較上月與去年同期成長，展現卓越市場競爭力，也喊出展店目標要邁向350店的口號。

永慶房屋總經理吳良治表示，我們選擇此時擴張，以「更貼近社區、更快速回應客戶需求」為核心，加速招募人才、提升服務能量。為吸引好人才，特別推出「永慶薪自由」方案，2025年11月1日以後報到的業務新人，享有前12個月每月6萬元收入保障，做新人的最強後盾，進而挑戰收入無上限的財富自由人生。搭配永慶獨有AI科技平台與「月休最高10天」人性化制度，期待為新人打造兼具「高收入、工作高效率與高生活品質」的幸福職場！

▲永慶房屋的團隊合作文化、AI科技工具，讓經紀人員邁向「高收入、低工時」。

幸福職場5大優勢　實現高收入、低工時

「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，永慶房屋所打造的幸福職場共有5大優勢－包括規模優勢、業界最強的薪資福利、低工時制度、AI科技及團隊合作。在低工時制度面，永慶今年4月推出「月休最高10天」制度，在每月既有7天例休外，績效達標者可額外獲得最多3天「有薪福利假」（不含特休）。這項創舉不僅肯定員工貢獻，更將企業永續與員工福祉緊密結合，以實質獎勵引導同仁在衝刺業績的同時，也保有充裕的休息與家庭時間。根據內部統計，今年4月至9月，平均每月約有六成的經紀人員獲得「有薪福利假」，整體工時也持續下降。

如何能做到高收入、低工時？吳良治總經理指出，關鍵在於前瞻性的AI科技工具及堅實的團隊合作文化，成功協助經紀人員依然保持高效率成交、高收入表現與高生活品質。永慶房屋的業務新人不僅有專屬師父一對一帶領，還有科技工具幫忙，近年永慶的資訊團隊研發出「AI智能教練系統」，就算沒有經驗也不用擔心，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，減少摸索、將時間專注客戶服務，提高成交機會。內部數據也顯示，今年9月就有約3成的經紀人員，業績較去年同期成長3成！

「團隊合作」也是永慶房屋另一關鍵競爭力。吳良治總經理說，永慶房屋有3大團隊合作優勢：一、雙北店數最多、人員多，案源充足聯賣優勢強，「團隊服務」讓每位經紀人員都有穩定而豐沛的成交機會。二、深耕在地服務，各門市皆有熟悉當地物件與客戶需求的專業房仲人員，在帶看過程中陪同支援及實地解說，即使是跨區服務的新人，也能迅速上手。三、永慶採「專長分工」制，依每位同仁客戶服務、區域熟悉的優劣，發揮團隊互補，互相協助共同為客戶服務，以提升服務效率。永慶房屋強調團隊合作、績效共享，只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，讓每一位業務同仁都能安心合作、一起成就客戶的委託。

永慶逆勢擴張　在市場低谷拉大勝差

永慶房屋以前瞻視野提前佈局，啟動擴大展店與積極招募人才的計畫，迎接下波房市成長機會。結合AI創新科技、團隊合作與完善的薪資福利，為員工建立「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境，彰顯對人才的極致重視。此一策略佈局，將讓永慶房屋在市場低谷中再次拉大勝差，鞏固領先地位。

▲永慶房屋雙北直營店職場5大優勢。



 

