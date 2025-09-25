ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

五星好評的房產服務！永慶房屋王思媛用傾聽贏得消費者的心

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲深耕士林區的永慶房屋王思媛（右）用傾聽和細膩，解決消費者的憂慮，讓她贏得消費者好評。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

深耕士林區的永慶房屋經紀人員王思媛，常常被民眾問各式各樣的房產問題，有的非常專業、有的非常天馬行空。但不管是什麼問題，他總是百分之一百認真面對，也提供最完整的答案給消費者。

憑藉著熱情積極和善於傾聽的專業服務，贏得了許多消費者的肯定，成為人人指名服務的房產專家。更有民眾在Google上留言推薦，分享王思媛在買房過程中如何解答他們每一個疑惑，幫助他們順利圓滿成家。甚至在買房後，遇到問題也會盡力幫忙，讓他們對房仲從此改觀！

不怕你問！永慶房屋王思媛為客戶解答房產大小事

王思媛分享，自己曾服務過一對小夫妻，由於他們是第一次購屋，經驗不足又比較緊張，針對房屋的大小事，緊緊抓著王思媛問個不停。從購屋流程、稅金、裝潢到從其他人口中聽來的購屋小撇步或八卦，問遍各式各樣的問題。這對小夫妻甚至還曾特地邀請她到外面的咖啡店，詢問各種購屋疑惑。

「但我其實很開心他們來問我這些問題。因為我更擔心他們藏著問題不敢問我，讓自己的購屋過程很不安。這些問題反映了客戶的擔憂，所以如果我能夠解答這些問題，我就能讓客戶更放心；要是這些問題我不知道，我也能去找到答案讓他們安心，使購售屋過程更順遂。」王思媛分享。

後來這對小夫妻交屋前不幸遇上颱風，頂樓鐵皮被風吹掀，讓他們不知所措。於是王思媛在颱風遠離後，立刻拜託維修師傅優先修繕，最後順利圓滿交屋，也讓小夫妻非常感動。

從客戶角度出發　王思媛助客戶順利成家

又曾有一名即將退休的X先生，想為自己在雙北地區買個退休宅。身為買房小白的他，在未接觸到王思媛之前委託其他品牌的房仲協助找房。沒想到該名房仲亂槍打鳥，手上有什麼物件就推薦什麼物件，X先生實地看屋之後才發現不適合，浪費大量時間和精力，讓他很不開心。

後來X先生碰上王思媛後，王思媛先是花費大量時間，詢問他各種問題、釐清X先生未來的退休場景與生活重心，也根據他的生活習慣、休閒偏好、預算範圍，聚焦在數個有潛力的物件上。篩選出數個物件之後，王思媛也請X先生先徵詢家中親友的意見，不用急著實地看屋和下斡旋。「別的仲介只會問我要不要下斡，只有思媛問我要不要參考一下家人的看法！」

結果在王思媛細膩的服務下，X先生才看到第2間就找到自己的理想房，最後順利購屋，開啟自己的退休生活。一場看似順遂的成家之旅，背後展現的是王思媛強大的房產專業、細膩傾聽、以及為客戶量身打造的房產服務，也讓X先生對他的服務讚不絕口。

用分享拉近距離　再展現房產專業

王思媛分享，買房子是很多人一生難得一次的經驗，過程中一定會有很多問題。身為房仲要先彎下身，才有機會讓消費者看見自己的專業。「我不希望自己是那種很專業，但是卻高高在上的房仲，讓人就算有問題也不敢問。所以我都會盡量跟客戶聊天，也會主動分享自己的生活經驗，像朋友一樣。」

王思媛指出，服務過程有更多人味，客戶更放心，就更敢問問題。房仲也因此更有機會幫客戶消除疑慮、讓購售屋過程更圓滿安心。年紀輕輕的永慶房屋經紀人員王思媛，憑藉著聆聽和誠懇的房仲服務，贏得許多客戶的指名和推薦。未來他也將繼續秉持著永慶房屋「先誠實再成交」的服務理念，傾聽消費者的心聲，並投入百分之百的心力設法解決，為每一位客戶圓滿購售屋夢想。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋王思媛分享，身為房仲要先彎下身，才有機會讓消費者看見自己的專業。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

推薦閱讀

「短期交易地圖」上線！永慶房屋用科技提升房市資訊透明度

「短期交易地圖」上線！永慶房屋用科技提升房市資訊透明度

身為科技房仲，永慶房屋一路以來運用科技改善消費者的購售屋服務，更提升交易安全。面對市場不時傳出黑心房仲聯手投機客，運用低買高賣坑騙消費者房價的現象，永慶房屋推出「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，提醒消費者注意短期交易現象，遠離房產詐騙。

2025-09-19 13:52
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
花蓮洪水災情　中租宣布捐300萬

花蓮洪水災情　中租宣布捐300萬

中租控股宣布，捐款新台幣300萬元，響應衛福部啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，期拋磚引玉，共同攜手為救助災民與災後重建，盡一份心力。

2025-09-25 10:57
不是股票也不是ETF　詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

不是股票也不是ETF　詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

詹璇依10年前開啟定期定額存基金之路，獲利再滾入平衡型基金，成為她的退休金帳戶，「有賺要贖回，獲利入袋再滾入投資，我會把科技基金停利部位轉進平衡型基金，當做我的金雞母，利用配息繼續扣款科技基金，達成基金養基金。」存退休金不需要多複雜的工具，詹璇依只用1招懶人投資術。

2025-09-25 10:48
從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

基金小姐姐詹璇依靠定期定額，每月各扣3,000元買科技基金起步，10年來她不買個股、只存基金，穩穩滾出千萬資產，「定期定額的生活很舒心，投資能讓我睡得著是很重要的事。」

2025-09-25 10:44

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

特化新兵到！　芝普預計26日登錄興櫃

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

高通驍龍品牌價值達650億美元、全球第38名　F1車手也是愛用者

華南永昌投信累虧逾資本額一半　金控出手注資

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366