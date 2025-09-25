五星好評的房產服務！永慶房屋王思媛用傾聽贏得消費者的心

▲深耕士林區的永慶房屋王思媛（右）用傾聽和細膩，解決消費者的憂慮，讓她贏得消費者好評。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

深耕士林區的永慶房屋經紀人員王思媛，常常被民眾問各式各樣的房產問題，有的非常專業、有的非常天馬行空。但不管是什麼問題，他總是百分之一百認真面對，也提供最完整的答案給消費者。

憑藉著熱情積極和善於傾聽的專業服務，贏得了許多消費者的肯定，成為人人指名服務的房產專家。更有民眾在Google上留言推薦，分享王思媛在買房過程中如何解答他們每一個疑惑，幫助他們順利圓滿成家。甚至在買房後，遇到問題也會盡力幫忙，讓他們對房仲從此改觀！

不怕你問！永慶房屋王思媛為客戶解答房產大小事

王思媛分享，自己曾服務過一對小夫妻，由於他們是第一次購屋，經驗不足又比較緊張，針對房屋的大小事，緊緊抓著王思媛問個不停。從購屋流程、稅金、裝潢到從其他人口中聽來的購屋小撇步或八卦，問遍各式各樣的問題。這對小夫妻甚至還曾特地邀請她到外面的咖啡店，詢問各種購屋疑惑。

「但我其實很開心他們來問我這些問題。因為我更擔心他們藏著問題不敢問我，讓自己的購屋過程很不安。這些問題反映了客戶的擔憂，所以如果我能夠解答這些問題，我就能讓客戶更放心；要是這些問題我不知道，我也能去找到答案讓他們安心，使購售屋過程更順遂。」王思媛分享。

後來這對小夫妻交屋前不幸遇上颱風，頂樓鐵皮被風吹掀，讓他們不知所措。於是王思媛在颱風遠離後，立刻拜託維修師傅優先修繕，最後順利圓滿交屋，也讓小夫妻非常感動。

從客戶角度出發 王思媛助客戶順利成家

又曾有一名即將退休的X先生，想為自己在雙北地區買個退休宅。身為買房小白的他，在未接觸到王思媛之前委託其他品牌的房仲協助找房。沒想到該名房仲亂槍打鳥，手上有什麼物件就推薦什麼物件，X先生實地看屋之後才發現不適合，浪費大量時間和精力，讓他很不開心。

後來X先生碰上王思媛後，王思媛先是花費大量時間，詢問他各種問題、釐清X先生未來的退休場景與生活重心，也根據他的生活習慣、休閒偏好、預算範圍，聚焦在數個有潛力的物件上。篩選出數個物件之後，王思媛也請X先生先徵詢家中親友的意見，不用急著實地看屋和下斡旋。「別的仲介只會問我要不要下斡，只有思媛問我要不要參考一下家人的看法！」

結果在王思媛細膩的服務下，X先生才看到第2間就找到自己的理想房，最後順利購屋，開啟自己的退休生活。一場看似順遂的成家之旅，背後展現的是王思媛強大的房產專業、細膩傾聽、以及為客戶量身打造的房產服務，也讓X先生對他的服務讚不絕口。

用分享拉近距離 再展現房產專業

王思媛分享，買房子是很多人一生難得一次的經驗，過程中一定會有很多問題。身為房仲要先彎下身，才有機會讓消費者看見自己的專業。「我不希望自己是那種很專業，但是卻高高在上的房仲，讓人就算有問題也不敢問。所以我都會盡量跟客戶聊天，也會主動分享自己的生活經驗，像朋友一樣。」

王思媛指出，服務過程有更多人味，客戶更放心，就更敢問問題。房仲也因此更有機會幫客戶消除疑慮、讓購售屋過程更圓滿安心。年紀輕輕的永慶房屋經紀人員王思媛，憑藉著聆聽和誠懇的房仲服務，贏得許多客戶的指名和推薦。未來他也將繼續秉持著永慶房屋「先誠實再成交」的服務理念，傾聽消費者的心聲，並投入百分之百的心力設法解決，為每一位客戶圓滿購售屋夢想。

▲永慶房屋王思媛分享，身為房仲要先彎下身，才有機會讓消費者看見自己的專業。