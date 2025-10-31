ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

業務新人也能賀成交 　九年級生呂梓妍創下月收六位數

業務新人也能賀成交 　九年級生呂梓妍創下月收六位數

▲今年才25歲的呂梓妍，轉職到永慶房屋後成為表現亮眼的業務新人代表。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

2025年受到國際貿易環境的影響，許多產業面臨裁員、減薪及無薪假，主計總處發布最新就業數據，對等關稅衝擊反映在勞動部定期公布的無薪假人數，美國對等關稅8/7上路後，無薪假實施人數一路增加，九月底來到8505人，來到逾一年半新高。

以「照顧員工」為優先的永慶房屋，即使面對房市降溫，依然不縮減福利、不減薪，持續提供業務新人完善培訓與前12個月每月6萬元保障收入，替業務新人穩住基本盤、加速學習效率。今年更推出的創新制度「月排休最高10天」的福利，除了每月例休7天外，達成工作目標即可加碼最多3天的「有薪福利假」，特休另外再計算。

社會新鮮人挑戰業務 趁年輕累積經驗、拚高薪
今年才25歲的呂梓妍，是永慶房屋今年表現亮眼的業務新人代表。她在去年5月加入永慶房屋，短短一年多時間內，已累積接近400萬元的業績，還曾創下單月最高收入突破20萬元的好成績，對完全沒有房地產及業務相關經驗的年輕女孩來說，無疑是一大突破！

她坦言，當初決定加入房仲行列，並非一時衝動，而是經過深思熟慮。一直希望有一天能「擁有自己的家」。她說：「我想幫助更多人找到理想的家，也希望趁年輕多努力讓自己早日買房。」懷抱著這份信念，她毅然踏入房仲業，並選擇永慶房屋作為夢想的起點。

師徒制帶領　讓業務新人安心學、穩健做
對沒有房地產背景的呂梓妍而言，一開始最大的挑戰是「從零開始」。好在永慶房屋的「一對一師徒制」給了她滿滿的支持。師父會親自帶領她，從溝通、介紹物件到簽約流程，都手把手指導，店內互助的氛圍，讓她遇到問題也能即時發問，獲得解答。

透過實戰學習，呂梓妍逐漸累積信心與專業知識。除了門市夥伴間的互助外，公司內部完善的聯賣制度與AI科技工具，幫助大幅提升效率。當她接觸到客戶時，能迅速從資料庫中掌握最合適的物件，讓服務更精準、成交率也隨之提高。

業務新人也能賀成交 九年級生呂梓妍創下月收六位數（圖／永慶房屋提供）

▲呂梓妍加入永慶房屋短短一年多時間內，已累積接近400萬元的業績。

呂梓妍用誠實服務客戶 房仲工作承載客戶的夢想
呂梓妍笑著說，房仲這份工作不只是「賣房子」，而是協助人們實現安居夢。她印象最深刻的一次成交，是在學長姐的密切合作下完成，客戶也感受到永慶房屋團隊合作的高效與專業，，後續更委託另一件物件出售，最終兩個案子皆順利成交，讓她感受到滿滿的成就感，呂梓妍分享，這份工作的意義不只是收入，更重要的是被信任的感覺，並有機會能參與每位客戶人生中的重要時刻，十分榮幸。

她也分享自己的服務心法：「一定會主動告知房子的真實狀況，例如牆面裂縫、鋼筋外露或房屋傾斜問題，並協助估算修繕費用。先講清楚，才能保障買賣雙方，也避免事後糾紛。」有一次帶看老屋時，她甚至主動拿水平尺測量，發現房屋略有傾斜並如實告知買方，雖然對方最後放棄購買，但仍感謝她的專業與誠實。

優良制度幫助業務新人站穩步不費力
永慶房屋為新人提供完善的收入保障與培訓制度，讓像呂梓妍這樣沒有相關經驗的年輕人，也能穩定起步，在新人前12個月有每月6萬元的收入保障，第一年能安穩學習，不用有太大的經濟負擔，呂梓妍分享，只要每月績效達標，都能加底薪、升遷，只要肯努力，在永慶真的能看見回報。

業務新人也能賀成交 九年級生呂梓妍創下月收六位數（圖／永慶房屋提供）

▲對沒有房地產背景的呂梓妍而言，永慶房屋團隊合作的企業文化給予她很大的幫助。

如今，呂梓妍已經成為能獨當一面的專業經紀人員。對於未來，她期許自己不僅要繼續精進專業，挑戰自己的業績紀錄，也希望有朝一日能成為帶領新人前進的「師父」，把當初受到的幫助延續下去。對於想投入房仲業的新鮮人，呂梓妍鼓勵：「勇敢嘗試就對了！只要願意學習、不怕挑戰，每個人都能在這裡寫下自己的成功故事。」
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

