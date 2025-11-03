快訊／台積電漲10元至1510　台股開盤上漲146點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以28253.53點開出，指數上漲20.18點，漲幅0.07％，隨後漲勢擴大，指數上漲146.45點，最高報28379.8點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1510元，漲幅0.67％；鴻海（2317）下跌2.5元至255元；聯發科（2454）維持平盤至1310元；廣達（2382）下跌0.5元來到300元；長榮（2603）上漲2元至195.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲40.75點或0.09％，收在47562.87點；標準普爾500指數上漲17.86點或0.26％，收6840.2點；那斯達克指數上漲143.82點或0.61％，收在23724.96點；費城半導體指數上漲12.66點或0.18％，收7228.66點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47562.87 ▲40.75 ▲0.09% S&P500 6840.2 ▲17.86 ▲0.26% NASDAQ 23724.96 ▲143.82 ▲0.61% 費城半導體指數 7228.66 ▲12.66 ▲0.18%

資料來源：證交所