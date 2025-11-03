普發1萬8大官股銀行拼了！　5大類好康出爐

▲現金示意照（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於11月5日開放網路登記，財政部今（3）日指出所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等5大類好康抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。

台灣銀行

台銀數存新戶普發1萬入帳新台幣數位帳戶，再完成指定任務，就能輕鬆賺最高500元回饋金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

土地銀行

於土銀ATM完成ATM領現者，即可參加抽獎，有機會獲得台灣Pay金融卡紅利點數80,000點（等值8,000元）共10名，其餘獎項共880名。

兆豐銀行

登記入帳選「兆豐銀行」，並以兆豐信用卡消費滿額，抽1萬元刷卡金1名、猛獅文青包20名及行李電子秤50名。

第一銀行

1.採登記入帳者即可參加台灣Pay紅利點數抽獎活動（10萬點名額5名、5萬點名額60名）。

2.完成ATM領現者，抽mo幣5000點，共2名。

華南銀行

「登記入帳」選華南銀行，抽iPhone 17（256GB）10台及Line Points點數50點2000名。

限定客群「登記入帳」選華南銀行，額外獲得Line Points 點數 50點，共8,000名。

薪轉戶「登記入帳」選華南銀行，享加碼好禮抽獎機會

合庫銀行

1.ATM領現抽獎活動：

(1)選合庫ATM領現抽iPhone 17（25 6GB），共5台。

(2)用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3000名。

2.合庫萬元加倍送抽獎活動

選合庫「登記入帳」或「ATM領現」，並使用合庫信用卡一般消費累積達1萬元即獲得一次抽獎機會。抽8萬元刷卡金1名、1萬元刷卡金5名、1千元刷卡金50名及100元刷卡金500名。

彰化銀行

1.「登記入帳」選彰銀，抽6萬元刷卡金

「登記入帳」選彰銀並持彰銀卡消費完成指定任務，抽6萬元刷卡金 1名。

2.「登記入帳」選ｅ財寶，抽萬元柴寶幣

登記入帳選彰銀e財寶數位帳戶，抽10,000元柴寶幣，共1,200名。

3.「登記入帳」選彰銀 享基金定期（不）定額手續費優惠

自入帳翌日起一個月（含）內，基金定期（不）定額新訂約不限通路不限契約數享每筆契約「第1~10次2.8折，第11次以上2.5折」之優惠。

台企銀

完成「登記入帳」或「ATM領現」，有機會抽到現金2萬元3名、現金1萬元7名等多項好禮，共抽出510名中獎人。

完成「登記入帳」或「ATM領現」，並加入Hokii數位會員可再享1次抽獎機會。