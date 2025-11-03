臺灣企銀「掌握關稅變局新契機」系列活動　助企業洞悉國際貿易趨勢

▲臺灣企銀啟動「掌握關稅變局新契機」系列活動，圖為財政部謝鈴媛常務次長（中）、臺灣企銀李嘉祥董事長（左四）、李國忠總經理（左三）、台經院林欣吾副院長（右三）、今周刊謝金河董事長（右四）、信保基金郭裕信總經理（左二）、中國輸出入銀行王廷傑副總經理（右二）、政大EMBA鄭至甫執行長（左一）及今周刊林宏文顧問（右一）合影。（圖／臺灣企銀提供）

生活中心／綜合報導

為協助企業掌握全球貿易情勢變化、妥善因應關稅政策調整帶來的營運挑戰，臺灣企銀11月起舉辦「掌握關稅變局新契機」系列論壇與講座，首場論壇11月3日於台北君悅酒店盛大揭開序幕，邀請多位學者專家及金融實務代表分享最新國際經貿趨勢及最前線觀察，協助企業洞悉供應鏈重組與市場轉型方向。

「掌握關稅變局新契機」系列活動，匯聚產官學界重要嘉賓，包括財政部常務次長謝鈴媛、臺灣企銀董事長李嘉祥、總經理李國忠、財經專家謝金河、中國輸出入銀行副總經理王廷傑、臺灣經濟研究院副院長林欣吾、中小企業信保基金總經理郭裕信、政大商學院經營管理碩士學程執行長鄭至甫等，從不同角度切入，提供企業最實用的金融與市場資訊，協助業者從變局中尋找新契機。

在全球經貿局勢瞬息萬變的環境下，美中貿易緊張與主要經濟體關稅政策頻繁調整，使台灣出口企業面臨成本上升與市場不確定性挑戰。臺灣企銀指出，企業在策略布局上須更注重市場分散與風險管理，而金融機構也應在資金融通、避險工具與專業諮詢上發揮支持力量，協助企業穩健前行。

「掌握關稅變局新契機」系列活動台北場論壇後，接續於新北、新竹、台中、台南及高雄等地區舉辦5場講座，將邀請不同專家剖析國際貿易趨勢、產業升級轉型與企業融資策略等前瞻觀點，帶領與會貴賓了解最新現況。相關活動採線上方式報名(網址：https://www.surveycake.com/s/4GOXg)，歡迎企業客戶踴躍報名參加。

臺灣企銀表示，未來將持續結合政府政策與金融服務，透過論壇、講座及專案貸款等多元方式，支持企業在國際貿易重構中穩健成長，發揮「中小企業夥伴銀行」的角色，協助台灣產業在全球供應鏈新格局中再創優勢。

