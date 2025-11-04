ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全支付「彎道超車」一卡通、街口　歸功1通路手把手

▲全支付總經理游金榮（前）是全聯董事長林敏雄找進全支付團隊的悍將，三年把全支付拉進電支前三大。

圖、文／鏡週刊

全支付剛滿上線3週年，已突破600萬會員，直逼市場領先的一卡通、街口支付。外界好奇彎道超車之道，全支付總經理游金榮接受本刊專訪指出，全聯給了全支付很好的環境和資源。原來全支付前身還有Px Pay，全聯門市手把手教顧客註冊、結帳，快速增加會員數。

「全支付的成功，並不是看全支付本身，而是靠全聯發展起來的。」全支付總經理游金榮穿著筆挺西裝，梳整俐落油頭，坐在連鎖超市霸主全聯總部9樓的全支付辦公室接受本刊專訪，被問及為何能在短短3年內，吸引超過660萬會員，緊追一卡通、街口支付等前輩，擠進國內電子支付（簡稱電支）前三名時，他把光環歸功於母集團的鼎力相挺。

台灣零售市場一方之霸的全聯大家長—董事長林敏雄，做生意擅長後發先至，講求「要做就要做到第一」。3年前看準電支將成拓展零售版圖的重要武器，一口氣投下15億元成立全支付，喊出「虧錢5年也要拚領頭羊」的口號，就算一年燒掉近6億元也不手軟；為加速追趕領先者，林敏雄不僅將全支付交給長子林弘斌監軍，還找來曾在街口支付擔任技術長的游金榮當總經理，扛起衝上電支龍頭的大任。

▲林敏雄（中）在全支付上線時霸氣宣誓，即使「虧錢5年也要拚領頭羊」，並指派長子林弘斌（右）擔任監軍。

談起全支付擴張速度驚人，游金榮直言，完全是靠林敏雄2019年成立的全聯電子錢包PX Pay，主打「買菜不用帶錢包」，靠著店員手把手教會婆媽大軍，養出千萬會員的堅實基礎而來。

「PX Pay替全支付建立起前期優勢，加上市面上已有街口支付、LINE Pay等支付工具，消費者對使用QRcode付款的場景都很熟悉。等於時間對了、環境對了，天時地利人和都到了。」游金榮回憶說。

因此游金榮率領全支付第一年的目標，就是把原有的PX Pay會員移轉到全支付，而且效果超乎團隊想像，10天突破100萬會員，22天突破200萬。「那時我們評估說，到年底目標達100萬好了，沒想到10天就達成！」游金榮笑說。


受到高利率環境與台幣升值夾擊，美債ETF今年資金明顯流出。不過，仍有8檔規模持續成長，多數為中短天期產品，僅有3檔長天期美債ETF吸引資金回流，以復華20年美債（00768B）新增規模居冠，大華優利美公債20（00983B）與元大優息美債（00967B）分居第二、第三名，顯示長天期債仍具吸引力。

美國咖啡巨頭星巴克（Starbucks）宣布，將出售其中國業務的控制權給中國私募基金博裕資本（Boyu Capital），交易估值高達40億美元。未來中國市場的營運將轉由雙方成立的合資企業負責，博裕資本將持有60%股權，星巴克則保留40%並繼續負責品牌授權。

慧洋-KY(2637)今年第三季業績大幅好轉，自結單季營收44.50億元，獲利14.94億元，EPS2.01元，第四季市場運價上升，10月最後一艘售出的海岬型船完成交船，約837.5萬美元獲利進帳，貢獻EPS約0.3元，年底前預計還有2到3艘小型散裝船出售的獲利可以進帳，加上美國預計在今年11月開始大量銷往亞洲的穀物，估計業績表現會優於第三季。

業界指出，10月下旬已有數航次超大型油輪(VLCC)日租超過10萬美元， 克拉克森(Clarksons)數據顯示平均日租已抬升至79,500美元，由於市場預測明年石油生產國很可能長期租用VLCC作為浮動儲油槽，明年日租有可能上看20萬美元。

交通部航港局計畫明年推出基隆威海營區舊址基地BOT案，土地位於市中心中正路的基隆港東4、5碼頭後方，緊鄰長榮桂冠酒店、郵輪碼頭及東岸旅客中心，面積約1.17公頃，可興建包括百貨、餐飲、娛樂與旅宿在內的複合商場，交通部已要求海測的原海軍碼頭景觀要配合威海BOT案，形成觀光遊憩專區，預計投資金額約40.5億元。

3檔打入處置股的記憶體業者解禁兩樣情！證交所今（3）日公告，宇瞻（8271）、十銓（4967）今日處置期滿未再延長，但本來明（4）日進入處置最後一天的華邦電（2344）延長處置，將一路關到11月17日。

台航(2617)今(3)日公布前三季EPS2.36元，與去年同期相當，第三季單季EPS1.35元，扣除陽明股利貢獻的0.67元，本業EPS有0.68元，優於第二季的0.43元，第四季公司旗下中小型散裝船因為美國大豆成功獲得中國與東南亞國家承諾加購3100萬噸，估計第四季與明年第一季業績會有更好表現。

資產規模1402億元、受益人數57.4萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（3）日宣布每股配息金額由前一個月0.08元調高至0.09元，持有一張可領90元，以今日收盤價為18.86元計算，單次配息率約0.48%，年化配息率約5.7%。

政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於11月5日開放網路登記，財政部今（3）日指出所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等5大類好康抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。

華航（2610）今（3）日發布重大訊息，指桃園市政府勞動局於今年10月7日實施勞動檢查，認為有不符合《勞動基準法》第35條規定的情形裁罰100萬元，公司依規定繳納罰鍰，但會提行政救濟請求撤銷。

