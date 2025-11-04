台積電的起家厝！　2年內停產

▲台積電六吋晶圓二廠。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

台積電證實，位於新竹科學園區的晶圓二廠將在未來兩年內停產。這座唯一留存的6吋晶圓廠，曾是台積電在全球半導體領域奠定基石的重要存在，如今即將正式結束使命，告別歷史舞台。

台積電創立於1978年，自第一座晶圓一廠開始打拚，工廠當時位於竹科，由工研院的建築改造而成。根據創辦人張忠謀在自傳中的描述，早期台積電運營充滿挑戰，初期投入超過四千萬美元，在兩年內建立起每月一萬三千片6吋晶圓的生產能力。晶圓一廠見證了台積電的艱辛起步，晶圓二廠則承接了技術創新的重要角色。

晶圓二廠的誕生不僅是台積電擴展版圖的象徵，也因兩項重大決策讓公司在九〇年代迅速崛起。首先，台積電引入矽谷公司Asyst開發的SMIF技術，大幅提升生產效能。同時，選擇採購荷蘭艾司摩爾（ASML）公司的曝光機，這個決定在當時並不被看好，因為ASML當時還是一家新興公司。

多年來，台積電與ASML建立起深厚的合作夥伴關係。張忠謀曾提到，台積電的選擇不僅影響了自己的發展，也讓ASML快速成長為全球半導體設備的領先者。如今，ASML市值已超過兩千億美元。隨著6吋晶圓廠即將退役，這段跨越時代的合作故事也將成為台灣半導體發展史中的重要篇章。