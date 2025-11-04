ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

▲▼ 美國星巴克「紅杯日」一日罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國星巴克賣出中國業務逾6成股權，套現約40億美元。

記者陳瑩欣／台北報導

美國咖啡巨頭星巴克（Starbucks）宣布，將出售其中國業務的控制權給中國私募基金博裕資本（Boyu Capital），交易估值高達40億美元。未來中國市場的營運將轉由雙方成立的合資企業負責，博裕資本將持有60%股權，星巴克則保留40%並繼續負責品牌授權。Starbucks盤後一度升0.5%，報81.4美元。

根據《路透社》與《CNBC》報導，這項交易將使星巴克在中國門市的主導權交棒給本土資金，但仍保有品牌和智慧財產權的所有權與授權主導地位。星巴克表示，整體中國業務估值超過130億美元，此次出售套現的40億美元，反映出市場對中國咖啡消費潛力的高度評價。交易預計於2026財年第二季完成，尚待監管機構核准。

星巴克自1999年進軍中國以來，迅速拓展門市版圖，目前已擁有約8,000家門市，為全球第二大市場。星巴克中國執行長劉文娟表示，這項合作將幫助星巴克中國「完全釋放龐大市場潛力」，並藉由本地合作夥伴的深耕資源，推動未來成長。

不過，星巴克在中國的發展也面臨壓力，疫情與本土競爭者如瑞幸咖啡崛起，使其市占受挫。儘管最新一季中國同店銷售成長2%，但為了應對競爭、推動促銷，平均客單價下降，對獲利能力造成影響。

星巴克執行長布萊恩．尼可（Brian Niccol）先前曾透露，中國市場潛力巨大，未來門市數量有望擴展至2萬甚至3萬家。此次與博裕資本的合作，被外界解讀為星巴克在面對中國市場挑戰之際，轉向更具彈性與本地化的經營策略。

至於美國星巴克對台灣股權，財信傳媒董事長謝金河曾提及，2014年，台灣統一和星巴克互換股權，統一的羅智先拿中國的股份交換台灣的股份，目前統一持有台灣的星巴克100%股權。

