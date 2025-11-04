台股創新高！漲逾205點衝28539新高　台積電漲10元至1520

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（4日）以28364.76點開出，指數上漲30.17點，漲幅0.11％。隨後漲勢擴大，指數大漲逾205.36點，報28539.95點，刷新紀錄。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1520元，漲幅0.66％；鴻海（2317）上漲0.5元至252元；聯發科（2454）下跌10元至1290元；廣達（2382）維持平盤來到297.5元；長榮（2603）維持平盤至193元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48％，收在47336.68點；標準普爾500指數上漲11.77點或0.17％，收6851.97點；那斯達克指數上漲109.76點或0.46％，收在23834.72點；費城半導體指數上漲42.31點或0.59％，收7270.97點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47336.68 ▼226.19 ▼0.48% S&P500 6851.97 ▲11.77 ▲0.17% NASDAQ 23834.72 ▲109.76 ▲0.46% 費城半導體指數 7270.97 ▲42.31 ▲0.59%

資料來源：證交所