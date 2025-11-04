ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

11月首周9檔ETF除息秀　3檔年化配息率逾6%

11月ETF除息秀登場。據統計，將於11月首周除息的股債ETF共計有9檔，全數皆為月配型，其中有6檔債券ETF，3檔為台股ETF，以預估年化配息率來看，3 檔年化配息率逾6%，其中群益優選非投等債（00953B）以7.71%居冠，其次是群益科技高息成長（00946）以6.82%居次，排第三是統一台灣高息動能（00939）。

據了解，群益科技高息成長(00946)自9月除息提高至0.058後，已連續三次維持0.058配息金額，股利率較市場月配息ETF名列前茅，今年來含息報酬18.92%不但在高息ETF中表現出色，更優於多數市值型ETF。

群益科技高息成長ETF （00946）經理人洪祥益表示，AI長期趨勢不變，目前全球AI設備供給仍處在成長初期，受惠於AI的發展，台灣作為全球AI科技應用最重要的供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行，中長期而言台灣科技股表現仍可關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益優選非投等債（00953B）李忠泰指出，目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。建議有意將非投等債納入配置的投資人，可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF，將有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡理財工具。

