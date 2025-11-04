普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

▲普發1萬元已查獲多個詐騙網站。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬元政策線上登記明（5）日起跑，財政部證實，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

財政部指出，10月31日、11月2日共偵測偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info及cgsss[.]info），該部立即於10月31日晚間及11月2日上午，依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部再次說明，防詐有3不可循：

1、民眾可從政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」判斷，不會冠上其他英文或數字

2、政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄

3、政府不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳

財政部指出，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，要撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。