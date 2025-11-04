美國政府停擺可能關閉機場　航空、承攬與相關製造業恐受嚴重衝擊

▲美國機場如果真的關閉，倉儲與延滯費將成為大爛攤子。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國政府停擺進入第二個月，交通部長達菲(Sean Duffy)表示，如果官員認定航空安全存在危險，他將關閉全國領空。對此有法人今(4)日提出報告，指出北美線是台灣航空業重要的客運及貨運營收來源，美國政府停擺若導致領空封閉，台灣航空業、航空貨運承攬業與依賴航空貨運出貨的製造業將受嚴重衝擊。

台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥表示，川普是很瘋狂的，他認為關閉的可能性很高，目前航空貨運以AI產業相關產品與伺服器出貨最大宗，今年9、10月出貨量增加約11%，美國機場一旦關閉，出現的倉儲與延滯費用，將是一個大爛攤子。



美國媒體報導指出，自10月1日美國政府停擺以來，大約1.3萬名空管人員及5萬名負責機場安檢工作的員工無薪工作，空中交通管制人員短缺，問題日益嚴重，美國航空協會昨日表示，自政府停擺以來，已有超過320萬名乘客受到影響。

根據美國航班追蹤網站的數據，美東時間10月30日當天，全美因各種原因已有超過6000架次航班延誤，超過1000架次航班取消。

美國交通部Sean Duffy表示，如果官員認定航空安全存在危險，他將關閉全國領空。達菲表示，目前現況還沒到達那種程度，只是延誤嚴重，他正在懇請他們回來上班，並不打算解僱那些請假缺勤的航空交通管制員。



法人分析，北美線是台灣航空業重要的客運及貨運營收來源，美國政府停擺若導致領空封閉，台灣航空業將受嚴重衝擊。根據法說會資料，華航(2610)2024年全年北美線佔客運營收 23%，佔貨運營收65%；長榮航(2618)2024年1~10月北美線佔客運營收44%，佔貨運營收71%。



從營收比重來看，若美國封閉領空，將嚴重衝擊台灣航空業，長榮航受到的衝擊將是最大的。同樣的，相關依賴航空貨運出貨的製造業，在第四季航空貨運旺季亦將受到嚴重影響。

大型航空貨運承攬業高階指出，如果美國領空真的發生關閉，估計陣痛期是一到兩周，對台灣市場影響真的會很大。另一家攬貨公司則認為，應該不會出現關閉現象。