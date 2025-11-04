明天就作廢！5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...開出地點曝

▲5-6月期統一發票仍有9名大獎幸運兒未現身領獎。（示意圖／CTWANT）
114年5至6月期統一發票兌獎期限將於明（5）日正式截止，財政部今日提醒民眾，目前仍有9張中獎發票尚未兌領，金額皆為百萬元以上大獎，總獎金高達3900萬元，其中不乏僅花費20元購買飲料就中千萬的案例。財政部呼籲民眾盡速查驗，避免獎金逾期作廢。
財政部賦稅署表示，尚未領取的獎項包括3張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及3張100萬元雲端發票專屬獎。這些發票涵蓋全台多地，從便利商店小額消費、網路外送平台，到日常生活採購均有出現。
其中3張千萬元特別獎發票分別為：新北市永和區7-ELEVEN消費20元購買「麥香紅茶與麥香奶茶」、台中市北屯區順發3C量販店150元消費、以及台南市後壁區全家便利商店購買45元咖啡。
尚未兌領的3張200萬元特獎，則分別為：台北市萬華區美觀園餐廳750元消費、新北市新店區7-ELEVEN 75元購物，以及台南市南區101文具天堂30元消費。
至於3張尚未兌領的100萬元雲端發票中獎紀錄，則來自新北市五股區的Uber Eats外送訂單，金額分別為17元與18元，另1張則是在桃園市蘆竹區7-ELEVEN購買15元飲料所得。
財政部提醒，中獎者須於11月5日兌領截止日前完成領獎手續，逾期將無法補領。民眾可透過「統一發票兌獎APP」、財政部電子發票整合服務平台，或檢視雲端載具發票紀錄確認是否中獎，以免讓高額獎金無聲流失。
