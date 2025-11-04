明天就作廢！5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...開出地點曝

普發1萬明08：00起5天預登記 最快下周二18：00入帳

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日上午8點起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。財政部國庫署指出，入帳時間視各家銀行做法不同，有銀行最快在11月11日以後下午6點就能陸續入帳。

台股創高急殺！外資賣超76億 重砍神達4萬張居冠

台股今（4）日指數刷新高後再以大跌218點作收，外資賣超76.31億元，連3賣，其中昨（3）日股價創新高的神達（3706）居外資賣超首位，遭砍逾4萬張，股價今日以96.3元跌停價作收。

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！ 中信銀等6家連莊

今年度「大到不能倒」名單開獎了！金管會今（4）日公告114年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，包括中信銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等6家銀行皆上榜，與113年度相同。

記憶體大廠SK海力士飆漲240% 韓交易所發布「投資警示」

記憶體大廠SK海力士公司股價今年上漲了240%，引發了韓國交易所對投資者的罕見謹慎態度，這可能表明該股可能過熱。

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站 急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬元政策線上登記明（5）日起跑，財政部證實，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點 上沖下洗近500點

亞股全面拉回，台積電（2330）今（4）日平1525元天價後帶頭開殺，午盤失守1500元整數關卡，台股指數早上一度衝高，大漲220點，創下28554.61點新高，但午盤過後，殺盤湧現，重挫271.71點，來到28068.88點，回測2萬8千點大關，今日指數上下震盪490點。

記憶體難兄難弟！ 宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

記憶體股十銓（4967）、宇瞻（8271）今（4）日結束處置正式「出關」，但因類股漲多回檔，2檔出關股恢復正常交易首日出師不利，宇瞻盤中數度摜至跌停價95.4元；十銓在10點47分殺至跌停價126.5元，投資人嘆息。

寶佳出手併中工！ 劍指中石化飆漲停

大型房地產開發業寶佳集團取得中工（2515）逾1成股權，市場認為寶佳背後意圖劍指中石化（1314），中石化今（4）日早盤爆逾4.5萬張成交量亮燈漲停，中工盤中亦漲逾9%。

11月首周9檔ETF除息秀 3檔年化配息率逾6%

1月ETF除息秀登場。據統計，將於11月首周除息的股債ETF共計有9檔，全數皆為月配型，其中有6檔債券ETF，3檔為台股ETF，以預估年化配息率來看，3 檔年化配息率逾6%，其中群益優選非投等債（00953B）以7.71%居冠，其次是群益科技高息成長（00946）以6.82%居次，排第三是統一台灣高息動能（00939）。

慧洋第四季本業與售船利益都提高 明年首季看好美國穀物運輸

慧洋-KY(2637)今年第三季業績大幅好轉，自結單季營收44.50億元，獲利14.94億元，EPS2.01元，第四季市場運價上升，10月最後一艘售出的海岬型船完成交船，約837.5萬美元獲利進帳，貢獻EPS約0.3元，年底前預計還有2到3艘小型散裝船出售的獲利可以進帳，加上美國預計在今年11月開始大量銷往亞洲的穀物，估計業績表現會優於第三季。