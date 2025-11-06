「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

▲高雄美術館特區以41公頃美術館園區為核心發展，區域內綠覆率高達45%，明星學校、公園、醫院等各式機能齊備。（圖／永慶不動產高雄中華藝校加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄美術館特區以41公頃美術館園區為核心發展，區域內綠覆率高達45%，明星學校、公園、醫院等各式機能齊備，整體環境舒適宜居，新案最高站上7字頭，堪稱「高雄最貴豪宅聚落」，專家分析，現階段第2屋貸款難度提高，「需求暫時收斂、買氣直接隱形」。

永慶不動產高雄中華藝校加盟店副店長陳耘耘表示，美術館特區的商業機能已成形，青海路匯集餐廳、咖啡店、藝文空間，形成可文青、可休憩的商業氛圍；加上區域內沒有嫌惡設施，居住品質高，步行就能抵達大片內惟碑公園的綠地，吸引不少追求生活品質的購屋族卡位。

▲青海路匯集餐廳、咖啡店、藝文空間，形成可文青、可休憩的商業氛圍。（圖／永慶不動產高雄中華藝校加盟店提供）

該區已有豪宅案成交價出現7字頭的房價新高紀錄，但新案主力成交價落在每坪50~53萬元，並有小坪數大樓成交價站上6字頭，區域中古大樓平均單價每坪約32~36萬元，若靠近美術館、公園、愛河河岸的景觀宅，成交價還要再加上8~10 萬元，有無景觀會出現25%的價差。

陳耘耘透露，去年第七波央行信用管制上路後，美術館特區買氣大受影響，由於該區買方多屬第2屋換屋族，貸款成數受限，使得原本積極換屋的族群改採觀望態度。

▲該區買方多屬第2屋換屋族，貸款成數受限，使得原本積極換屋的族群改採觀望態度。（圖／永慶不動產高雄中華藝校加盟店提供）

不能換屋的情況下，想要出售的舊屋也不會釋出，目前市場呈現「需求暫時收斂、成交動能轉為隱形」的現象，陳耘耘說：「不是不買，而是等貸款方案鬆綁、等好物件。」

該區原本以3~4房家庭宅為最受歡迎，屋齡10年上下，成交價約36~42萬元，不過近年也有建商改推小宅加入戰場，讓產品更多元，陸續吸引首購與退休族購屋，雖小宅總價門檻降低，但單價也要4字頭起跳。

▲永慶不動產高雄中華藝校加盟店副店長陳耘耘表示，美術館特區今年受「川普之亂」與限貸政策影響，以致價格上攻速度放緩。（圖／永慶不動產高雄中華藝校加盟店提供）

陳耘耘分析，美術館特區過去3~5年房價已有25~35%的漲幅，近1年維持「量穩價穩」格局，價格並未因為買氣急凍出現回跌，今年受「川普之亂」與限貸政策影響，以致價格上攻速度放緩，但因供給量有限且生活圈成熟，中古市場仍具長期保值與承接動能。

